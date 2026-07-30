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Šodien 13:39
Rīgā bezvēsts pazudis 20 gadus vecs jaunietis - Vladislavs Čuprakovskis
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2006. gadā dzimušo Vladislavu Čuprakovski (Vladyslav Chuprakovskyi).
Jaunietis 28. jūlijā pulksten 10.00 izgāja no adreses Rīgā, Ikšķiles ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums ap 187 cm, brūni, sprogaini mati līdz zodam. Uz abām rokām tetovējumi, uz pieres vidusdaļas rēta. Bija ģērbies zilās džinsu biksēs, melnbaltās kedās.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.