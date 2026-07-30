Rīgā bezvēsts pazudis 20 gadus vecs jaunietis - Vladislavs Čuprakovskis
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Rīgā bezvēsts pazudis 20 gadus vecs jaunietis - Vladislavs Čuprakovskis

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Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2006. gadā dzimušo Vladislavu Čuprakovski (Vladyslav Chuprakovskyi).

Rīgā bezvēsts pazudis 20 gadus vecs jaunietis - Vl...

Jaunietis  28. jūlijā pulksten 10.00 izgāja no adreses Rīgā, Ikšķiles ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Pazīmes: augums ap 187 cm, brūni, sprogaini mati līdz zodam. Uz abām rokām tetovējumi, uz pieres vidusdaļas rēta.  Bija ģērbies zilās džinsu biksēs, melnbaltās kedās.

Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

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