Atcelts koncerts: vai varu atgūt naudu ne tikai par biļeti, bet arī viesnīcu un lidojumu?
Biļetes iegādātas, lidojums vai viesnīca rezervēta, varbūt pat sagādāts īpašs tērps gaidāmajam pasākumam – taču īsi pirms koncerta pienāk nepatīkamā ziņa: pasākums nenotiks. Tieši šādā situācijā nonāca tūkstošiem fanu, kuri bija plānojuši apmeklēt pēkšņi atcelto Pitbull koncertu Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē.
Atcelts pasākums nozīmē ne tikai vilšanos par neiegūto pieredzi, bet dažiem apmeklētājiem arī finansiālus zaudējumus – īpaši tiem, kuri uz koncertu bija plānojuši doties no citām pilsētām vai valstīm, iepriekš iegādājoties aviobiļetes, rezervējot naktsmājas vai veicot citus ar braucienu saistītus tēriņus.
Latvijas juridiskā biroja, kuru dibinājis zvērināts advokāts Lauris Klagišs, eksperti skaidro – kādas ir patērētāju tiesības šādā situācijā un vai iespējams atgūt ne tikai naudu par koncerta biļeti, bet arī citus ar pasākumu saistītos izdevumus.
Par koncerta biļeti nauda ir jāatmaksā
Ja pasākums tiek atcelts un pakalpojums nav sniegts, patērētājam ir tiesības saņemt atpakaļ par biļeti samaksāto naudu.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz – ja iegādātais pakalpojums nav nodrošināts, patērētājam pienākas atlīdzība par nesniegto pakalpojumu.
Svarīgi gan zināt – biļešu tirdzniecības platformas, piemēram, "Biļešu Serviss", parasti darbojas kā starpnieki starp pircēju un pasākuma organizatoru. Līdz ar to atbildība par pasākuma norisi un naudas atmaksu parasti gulstas uz organizatoru.
Parasti nauda par atceltām biļetēm tiek atmaksāta tajā pašā norēķinu kontā, no kura veikts maksājums.
Vai var atgūt naudu par viesnīcu, lidojumu un citiem tēriņiem?
Daudz sarežģītāks ir jautājums par papildu izdevumiem, kas radušies, gatavojoties koncertam.
Tie var būt:
- aviobiļetes, autobusu vai vilciena biļetes;
- degvielas izmaksas vai stāvvietu rezervācijas;
- viesnīcas vai dzīvokļu īres rezervācijas;
- iepriekš apmaksātas vakariņas vai citi pakalpojumi;
- īpaši iegādāts apģērbs vai pasākuma atribūtika;
- neiegūtie ienākumi, piemēram, ja cilvēks bija paņēmis bezalgas atvaļinājumu.
Juridiski šādus izdevumus var uzskatīt par zaudējumiem, tomēr to atgūšana nav tik vienkārša kā biļetes cenas atmaksa.
Lai prasītu kompensāciju, jāspēj pierādīt zaudējumi
Civillikums paredz, ka zaudējums ir katrs mantiski novērtējams pametums, savukārt personai, kura ar savu darbību vai bezdarbību nodarījusi zaudējumus, tie ir jāatlīdzina.
Tomēr, lai no pasākuma organizatora pieprasītu atlīdzību par papildu izdevumiem, būtu jāpierāda vairāki apstākļi:
- Organizatora prettiesiska rīcība vai nolaidība.
- Organizatora vaina.
- Reāli radušies zaudējumi – piemēram, ar čekiem, rēķiniem vai bankas maksājumu izrakstiem.
- Tieša saistība starp organizatora rīcību un radušajiem izdevumiem.
Tāpēc cilvēkiem, kuri vēlas mēģināt atgūt papildu tēriņus, svarīgi saglabāt visus dokumentus, kas apliecina izdevumus.
Ne vienmēr organizatoram būs jāsedz visi zaudējumi
Praksē šādas kompensācijas pieprasīšana var būt sarežģīta. Organizatori bieži vien biļešu iegādes noteikumos norāda, ka neatbild par apmeklētāju individuālajiem izdevumiem, piemēram, ceļa vai naktsmītņu izmaksām.
Tomēr patērētāju tiesību aizsardzības jomā pastāv princips, ka līguma noteikumi nedrīkst būt netaisnīgi un nepamatoti ierobežot patērētāja tiesības.
Tāpat būtisks faktors ir atcelšanas iemesls. Ja pasākums nenotiek neparedzētu un no organizatora neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihijas vai drošības apdraudējuma dēļ, organizatora atbildība var tikt ierobežota.
Savukārt situācijas, kas saistītas ar organizatoriskiem vai tehniskiem trūkumiem, parasti nav uzskatāmas par nepārvaramu varu, jo par pasākuma sagatavošanu atbild pats organizators.
Ko darīt koncerta apmeklētājiem?
Ja atceltā Pitbull koncerta dēļ radušies zaudējumi, ieteicams:
- saglabāt biļetes un pirkumu apliecinājumus;
- saglabāt viesnīcu, transporta un citu pakalpojumu rezervācijas;
- apkopot visus čekus un maksājumu dokumentus;
- vērsties pie pasākuma organizatora ar rakstisku prasību.
Naudas atmaksa par pašu biļeti patērētājiem pienākas, taču jautājums par papildu izdevumu kompensāciju katrā gadījumā būs jāvērtē atsevišķi. Lai tos atgūtu, būs nepieciešams pierādīt gan radušos zaudējumus, gan organizatora atbildību par to rašanos.