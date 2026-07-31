Vai prokuratūrā būtu jādarbojas personai, pār kuras reputāciju krīt šaubu ēna?
Šī gada 16. jūnijā publisks kļuvis Latvijas Republikas Senāta anonimizēts spriedums, kurš skar kādu prokuroru un viņa ilggadējo cīņu par Latvijas Universitātē (LU) iegūtā bakalaura grāda tiesību zinātnē saglabāšanu. Iemesls, kā minēts spriedumā –, ir pierādīts, ka darbs ir plaģiāts.
Spriedumā, kas skar prokuroru, aprakstošajā daļā, cita starpā, ir skaidri teikts: “Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dome (turpmāk – dome) 2021. gada 15. marta sēdē, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86. panta otrās daļas 4. punktu, pieņēma lēmumu Nr. 20-3/30 apstiprināt komisijas lēmumu un atcelt Juridiskās fakultātes 2008. gada 19. jūnija lēmumu Nr. 9 par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu pieteicējam un anulēt viņam izsniegto diplomu [...].”
Kā iemesls ir minēts: “Ir pierādīts tas, ka pieteicēja bakalaura darbs ir plaģiāts. Attiecīgi domes 2008. gada 19. jūnija lēmums Nr. 9 par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu pieteicējam ir bijis prettiesisks.”
Prokuratūra “nevar sniegt komentāru” par prokuroru
Vadoties pēc anonimizētā sprieduma, izriet, ka šobrīd starp konkrēto prokuroru, kurš savulaik pieķerts plaģiātismā, un LU joprojām norit tiesvedība – lieta jaunai izskatīšanai nodota Administratīvajai apgabaltiesai.
Prokurors, cita starpā, kopš 2008. gada paguvis arī tikt pie maģistra grāda. Šajā darbā gan plaģiātisms neesot konstatēts.
Ņemot vērā to, ka tieslietu joma, tiesu sistēma ļoti nopietni skar un ietekmē cilvēku likteņus, ir neapšaubāms tas, ka cilvēkiem, kas tajā darbojas, ir jābūt nevainojamai reputācijai.
Attiecīgi vērsāmies Latvijas Republikas prokuratūrā, lūdzot iepazīties ar konkrēto anonimizēto spriedumu un atbildēt uz jautājumu – vai iestādes ieskatā šāds prokurors ir tiesīgs ieņemt prokurora amatu?
“Diemžēl Ģenerālprokuratūras vārdā nevaram sniegt komentāru, savukārt Eiropas Prokuratūra atturas no komentāru sniegšanas šajā jautājumā,” rakstiski atbildēja prokuratūra.
Smiltēns aicina sagaidīt galīgo lēmumu
Ņemot vērā to, ka šis strīds notiek par akadēmisko darbu, uz kura pamata persona ir kļuvusi par ļoti atbildīga un svarīga amata pienākumu pildītāju, tomēr prasītos kompetents, vērā ņemams viedoklis par to, vai šādai personai, turklāt vēl konkrētā strīda, tiesvedības laikā, ir vajadzētu ieņemt prokurora amatu.
Attiecīgi vērsāmies ar anonimizēto spriedumu pie tieslietu ministra Edvarda Smiltēna (JV) un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Andreja Judina (JV).
“Tieslietu ministrs atturas komentēt konkrēto lietu pēc būtības, jo tiesvedība vēl nav noslēgusies. Senāts 2026. gada 16. jūnijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai pēc būtības, tādēļ galīgais tiesiskais vērtējums vēl nav pieņemts. Līdz ar to nebūtu korekti šobrīd paust vērtējumu par konkrētas personas atbilstību prokurora amatam, kamēr lieta vēl tiek izskatīta tiesā. Savukārt attiecībā uz komunikāciju par tiesvedībā esošām lietām katra institūcija izvēlas savu pieeju un pati ir atbildīga par tās skaidrošanu,” rakstiski atbildē pauda Smiltēns.
Vienlaikus atbildē, gan pausts, ka “[...] sabiedrībai un medijiem ir leģitīma interese saņemt skaidrojumu par institūciju rīcību, ciktāl tas ir iespējams, neietekmējot tiesvedības procesu un ievērojot tiesu neatkarības principu. Šajā gadījumā, kamēr lieta nav noslēgusies, būtiskākais ir sagaidīt galīgo tiesas nolēmumu, pēc kura attiecīgās institūcijas varēs lemt par turpmāko rīcību atbilstoši normatīvajam regulējumam.”
Judins: “Jautājums ir nopietns un to nevar ignorēt”
Tikmēr Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Judins, atbildot uz jautājumu – vai prokuratūrā vajadzētu aktīvi strādāt personai ar šādu ēnu pār reputāciju – Jauns.lv pauda: “Jautājums par valsts amatpersonu izglītību un plaģiātu, izstrādājot studiju darbus, ir nopietns, un to nevar ignorēt. Tas attiecas gan uz personas profesionālajām zināšanām un kvalifikāciju, gan reputāciju.”
“Pieļauju, ka iemesls, kura dēļ Jums nav izdevies noskaidrot prokuratūras viedokli, ir saistīts ar apstākli, ka lietas izskatīšana vēl nav pabeigta — š. g. 16. jūnijā Augstākā tiesa atcēla Administratīvās apgabaltiesas 2024. gada 8. janvāra spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai,” piebilda deputāts.
“Divām tiesām nav vienots viedoklis par šo gadījumu. Bet tiesām, atšķirībā no manis, ir informācija par šo gadījumu,” vēl piebilda Judins.
Turpināsim šo tēmu uzraudzīt un pētīt, lai informētu sabiedrību par prokuratūras darbu, tostarp, atspoguļojot arī iespējamas ēnas puses, kas varētu liecināt, ka eksistē “savējie” un “pārējie”.