"Dievīgi, ka ir tādi cilvēki!" Lapmežciema iedzīvotāja pateicas vīrietim par cilvēcīgu rīcību. FOTO
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība

"Dievīgi, ka ir tādi cilvēki!" Lapmežciema iedzīvotāja pateicas vīrietim par cilvēcīgu rīcību. FOTO

Ziņu nodaļa

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Soctīkla "Facebook" grupas "Lapmežciems, Ragaciems, Bigauņciems" dalībniece dalījusies ar foto un pateicības vārdiem kādam izpalīdzīgam vietējam iedzīvotājam.

"Dievīgi, ka ir tādi cilvēki!" Lapmežciema iedzīvo...

"Vēlos pateikt paldies Lapmežciema iedzīvotājam Aināram, kurš neatteica lūgumam atbrīvot meža pīli, kura bija uzķērusies uz kāda makšķernieka atstāta āķa Starpiņupītē!" teikts ierakstā.

Komentētāji pie ieraksta novērtēja šādu rīcību:

  • "Cienu cilvēkus par viņu labo sirdi, paldies."
  • "Dievīgi, ka ir tādi cilvēki, kas neatstās dzīvu radībiņu nomirt."
  • "Paldies Dievam, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem sāp ari citu sāpes un ciešanas."
Foto: Ekrānuzņēmums
Foto no "Facebook".
Foto no "Facebook".

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