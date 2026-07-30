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Sabiedrība
Šodien 13:01
"Dievīgi, ka ir tādi cilvēki!" Lapmežciema iedzīvotāja pateicas vīrietim par cilvēcīgu rīcību. FOTO
Soctīkla "Facebook" grupas "Lapmežciems, Ragaciems, Bigauņciems" dalībniece dalījusies ar foto un pateicības vārdiem kādam izpalīdzīgam vietējam iedzīvotājam.
"Vēlos pateikt paldies Lapmežciema iedzīvotājam Aināram, kurš neatteica lūgumam atbrīvot meža pīli, kura bija uzķērusies uz kāda makšķernieka atstāta āķa Starpiņupītē!" teikts ierakstā.
Komentētāji pie ieraksta novērtēja šādu rīcību:
- "Cienu cilvēkus par viņu labo sirdi, paldies."
- "Dievīgi, ka ir tādi cilvēki, kas neatstās dzīvu radībiņu nomirt."
- "Paldies Dievam, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem sāp ari citu sāpes un ciešanas."
Foto no "Facebook".