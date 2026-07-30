Burovs: nākamās Saeimas lielākie izaicinājumi būs budžets, drošība un "airBaltic" nākotne
Lai gan līdz 14. Saeimas pilnvaru beigām atlikušas vien dažas sēdes, parlamentam vēl jāpabeidz vairāku likumprojektu izskatīšana un jāsagatavo pamati nākamā gada budžetam, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).
Viņš uzsvēra, ka nākamajiem gadiem būs īpaši sarežģīti budžeta izaicinājumi, bet par vienu no tuvāko nedēļu svarīgākajiem lēmumiem nosauca arī jautājumu par "airBaltic" nākotni.
Burovs atzina, ka Saeimas sasaukuma noslēgumā nereti darbi tiekot atlikti uz pēdējo brīdi. Viņaprāt, parlamentam jau tagad būtu jāpaveic maksimāli daudz, lai nākamajai Saeimai budžeta plānošana nebūtu jāsāk no nulles. Vienlaikus viņš norādīja, ka vairāki likumprojekti jau ir nodoti izskatīšanai un tos vēl iespējams pabeigt.
Runājot par valsts un pašvaldību finanšu attiecībām, Burovs norādīja, ka diskusijas par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu regulāri atgriežas darba kārtībā, taču maz ticams, ka būtiskas izmaiņas izdosies pieņemt vēl šīs Saeimas laikā.
Viņš kā vienu no būtiskākajiem komisijas darba jautājumiem minēja situāciju Talsu novadā pēc dambja avārijas. Burovs uzsvēra, ka pašlaik nav nepieciešami likumu grozījumi, jo esošā kārtība paredz, ka pašvaldība apkopo zaudējumus un piesakās valsts atbalstam. Vienlaikus viņš akcentēja, ka svarīgākais ir neaizmirst par vietējiem iedzīvotājiem.
"Var diskutēt kabinetos, bet svarīgi ir aizbraukt pie cilvēkiem un saprast, kas viņiem nepieciešams. Ja vietējie iedzīvotāji uzskata, ka dambis ir jāatjauno, tas arī ir jādara," sacīja Burovs.
Pēc viņa teiktā, Talsu situācija arī parādījusi problēmas operatīvo dienestu darbā. Burovs atzina, ka nav normāli, ja iedzīvotāji, zvanot uz ārkārtas tālruni 112 par bīstamu situāciju, nesaņem reakciju tikai tādēļ, ka nav cietušo. Vienlaikus viņš norādīja, ka VUGD jau ilgstoši saskaras ar cilvēkresursu un materiāltehnisko resursu trūkumu.
Runājot par Austrumu pierobežas attīstību, Burovs atgādināja, ka Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi Austrumu robežas likumprojektu. Viņš gan uzsvēra, ka diskusijās izskanējuši priekšlikumi atbalstu nesaistīt tikai ar Latgali, bet vērtēt plašāku – piemēram, 90 kilometru – pierobežas zonu, ņemot vērā ne tikai drošības, bet arī sociālekonomiskās attīstības aspektus
Komentējot iecerēto Jelgavas domes atlaišanas referendumu, Burovs pauda pārliecību, ka pašvaldības juridiski un tehniski spēs šādu procesu nodrošināt. Vienlaikus viņš neprognozēja lielu iedzīvotāju aktivitāti parakstu vākšanā un uzsvēra, ka pirms Saeimas vēlēšanām šis jautājums, viņaprāt, nebūs īpaši nozīmīgs, lai gan nākotnē tas varētu kļūt par priekšvēlēšanu instrumentu.
Savukārt par vienu no sarežģītākajiem tuvākā laika lēmumiem Burovs nosauca valdības izvēli saistībā ar "airBaltic" biznesa plānu. Viņš norādīja, ka liela daļa informācijas joprojām ir klasificēta, tādēļ sabiedrībai nav zināma pilna situācija.
"Ja skatāmies tikai naudu, tad katram Latvijas iedzīvotājam rupji rēķinot būtu jābūt gatavam samaksāt ap 100 eiro. Taču arī uzņēmuma bankrots valstij radītu ļoti nopietnas sekas," sacīja Burovs, piebilstot, ka tuvāko nedēļu laikā situācijai vajadzētu kļūt skaidrākai.
Noslēgumā politiķis uzsvēra, ka nākamo gadu valsts budžeta prioritātēm jābūt drošībai, demogrāfijai un izglītībai, vienlaikus brīdinot, ka īpaši sarežģīti finanšu ziņā varētu būt 2028. un 2029. gads, jo arvien lielāku daļu valsts līdzekļu prasīs drošības vajadzības.