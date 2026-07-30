Piedzērusies policiste Aizkraukles novadā izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas
Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu pret Valsts policijas darbinieci, kura stiprā alkohola reibumā ārpus darba laika izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pameta notikuma vietu.
Kā liecina sākotnējā informācija, trešdien, 29. jūlijā, pulksten 20.19 likumsargi saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Aizkraukles novada Sērenes pagasta Sērenē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka avārijā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāja negadījuma vietu ir pametusi.
Nekavējoties sākot personas meklēšanas pasākumus, noskaidrots, ka pie stūres atradusies VP vecākā inspektore. Pāris stundas vēlāk, pulksten 22.01, policijas darbiniece tika atrasta savā privātīpašumā 3,18 promiļu stiprā alkohola reibumā. Amatpersona tika aizturēta un nogādāta īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Sieviete, būdama 3,18 promiļu lielā alkohola reibumā, vadīja automašīnu "BMW" un netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Par laimi, ceļu satiksmes negadījumā netika iesaistīts neviens cits satiksmes dalībnieks un nav arī fiziski cietušo. Policijā norāda, ka sievietes rīcības motīvi šobrīd nav skaidri, jo līdz šim dienesta vietā viņa raksturota pozitīvi.
Par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā, kas pārsniedz 1,5 promiles, sākts kriminālprocess. Par šādu pārkāpumu draud brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz pieciem gadiem. Tāpat sākts administratīvā pārkāpuma process par nepamatotu nobraukšanu no brauktuves, par ko piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 25 līdz 140 eiro.
VP amatpersona šobrīd ir aizturēta un ievietota īslaicīgās aizturēšanas vietā. Turpmākai izmeklēšanai un personas saukšanai pie atbildības kriminālprocesa materiāli tiks nodoti Iekšējās drošības birojam (IDB).
Reaģējot uz notikušo, VP priekšnieks Armands Ruks ir informējis iekšlietu ministru. Vienlaikus ceturtdien VP Zemgales reģiona pārvaldē sākta dienesta pārbaude, kurā tiks vērtēts, kā šāda situācija varēja izveidoties, kāda ir darbinieces līdzšinējā uzvedība un kā iecirknī tiek īstenota iekšējā kontrole par darbinieku disciplīnu.