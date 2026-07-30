"Joprojām nespēju nomierināties. Domāju, ka sācies karš!" "Galleria Riga" atskan trauksmes paziņojums par gaisa apdraudējumu
Ar portālu "Jauns.lv" sazinājās Rīgas iedzīvotāja, kura dalījās ar agrā rīta stundā piedzīvoto. Sieviete dzīvo tieši blakus tirdzniecības centram "Galleria Riga" un ap sešiem viņu pārbiedējis trauksmes paziņojums par gaisa apdraudējumu.
"Uzmanību! Ir izsludināts gaisa apdraudējums. Lūdzu, pārtraukt iepirkšanos un citas aktivitātes. Nekavējoties doties uz tuvāko kāpņu telpu un virzīties uz pazemes autostāvvietu mīnus otrajā stāvā. Neizmantot liftus un eskalatorus. Netuvoties logiem un stikla konstrukcijām," dzirdams paziņojumā, kuru iedzīvotāja ieraukstījusi audio.
"Es te dzīvoju piecus gadus periodiski. Vismaz četras vai sešas reizes naktī ir bijis paziņojums, ka tirdzniecības centrā izveidojusies avārijas situācija. Es pie tā jau esmu pieradusi, jo es saprotu, ka nekas tāds nenotiks. Ja nakts laikā sabruks veikals, kur neviens nav, tad nekas traģisks nebūs.
Es pamodos no šī paziņojuma piecas minūtes pirms sešiem. Likās, ka tas būs tas pats vecais paziņojums, ka ir izveidojusies avārijas situācija. Bet pēkšņi es dzirdu - "gaisa apdraudējums". Es biju panikā! Pirmais, ko darīju - vēru vaļā tviteri (soctīkls X) un pirmās ziņas, kas parādās, ka pirms mazāk kā stundas Polijā ielidoja raķete. Tad man likās, ka mēs esam nākamie, ka ir kaut kāds masu uzbrukums vairākām valstīm.
Sāku domāt, kas man ir jādara. Kā tikšu pie ģimenes. Ja cilvēks jau ir piecēlies tādā brīdī, varbūt viņš domās racionālāk, spēs izvērtēt visu, bet, ja tevi ar ko tādu pieceļ, tu nevari izdomāt, vai ir pamats baidīties vai nē. Es tā nobijos, ka nevaru vispār nomierināties un pagulēt," stāsta iedzīvotāja.
"Desmit pāri sešiem veikals pa tiem pašiem skaļruņiem paziņoja, ka nevajag uztvert šos paziņojumus nopietni, ka viņi dos ziņu, ja būs pamats baidīties no kaut kā, kas vispār ir dīvains teksts. Viņi varēja pateikt, ka ir notikusi kļūme vai vienalga kas. Bet viņi piecpadsmit minūtes vēlāk pateica, ka nav jāņem nopietni."
Tirdzniecības centra "Galleria Riga" komentārs:
"Šorīt plkst. 6.00, pirms tirdzniecības centra darba laika, Galleria Riga notika iepriekš plānotas apsardzes dienesta iekšējās mācības, kuru ietvaros tika pārbaudīta ēkas ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas darbība. Tā bija plānota sistēmas pārbaude, nevis reakcija uz kādu incidentu vai apdraudējumu.
Mācību laikā tika pārbaudīti dažādi apziņošanas sistēmā paredzētie paziņojumi, tostarp paziņojums par rīcību gaisa apdraudējuma gadījumā. Šis paziņojums ir iekļauts ēkas civilās aizsardzības pasākumu ietvarā, lai nodrošinātu gatavību rīcībai arī šāda veida ārkārtas situācijās.
Kā publiskas ēkas īpašniekam un pārvaldītājam mums ir pienākums rūpēties par apmeklētāju un darbinieku drošību, uzturēt drošības sistēmas darba kārtībā un regulāri pārbaudīt to darbību, kā arī pilnveidot darbinieku gatavību rīcībai dažādās ārkārtas situācijās.
Saprotam, ka cilvēkiem, kuri atradās ārpus ēkas un nebija informēti par notiekošajām mācībām, paziņojums par gaisa apdraudējumu varēja radīt satraukumu. Vienlaikus šādas pārbaudes ir būtiska drošības pasākumu sastāvdaļa, lai nepieciešamības gadījumā apziņošanas sistēma darbotos korekti un tirdzniecības centra darbinieki un apmeklētāji saņemtu savlaicīgu informāciju."