VIDEO: Ķengaragā tramvajs notriec pusaudzi; iedzīvotāji ceļ trauksmi par krustojumu
Pirmdien, 27. jūlijā, ap pulkstens 16.30 Rīgas mikrorajonā Ķengaragā noticis negadījums – tramvajs notriecis pusaudzi, vēsta "Sadursme".
Saskaņā ar sākotnējo informāciju jaunietis negadījuma brīdī atradies ar austiņām un, iespējams, nav sadzirdējis brīdinājuma signālus vai pamanījis, ka tramvajs uzsācis kustību.
Par laimi, pēc pieejamās informācijas, pusaudzis negadījumā ir izdzīvojis.
Tikmēr vietējie iedzīvotāji norāda uz iespējamiem satiksmes organizācijas trūkumiem konkrētajā krustojumā. Viņuprāt, gājējiem paredzētais zaļais luksofora signāls šajā vietā deg pārāk īsu laiku, radot papildu riskus satiksmes dalībniekiem.
Atgādinām – pārvietojoties satiksmē, īpaši šķērsojot sliedes vai brauktuvi, ir būtiski saglabāt uzmanību. Austiņu lietošana un apkārtējās situācijas nepamanīšana var radīt bīstamas sekas. Pirms šķērsojat ceļu vai sliedes, vienmēr pārliecinieties, ka tas ir droši.