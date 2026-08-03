Viņam ir tikai 16 gadi, bet sasniegumu saraksts iespaidīgs: "Ir talants!" uzvarētājs Mariuss Grencis par mūziku, skolu un nākotni
Jau pavisam drīz skatītāji varēs sekot līdzi šova "Ir talants!" otrajai sezonai, kur atkal tiks meklēti cilvēki ar neparastiem talantiem un aizraujošiem stāstiem. Taču kā pēc uzvaras pirmajā sezonā klājas tās galvenajam laureātam? 16 gadus vecais mūziķis Mariuss Grencis atzīst – viņa ikdiena pēc šova nav apgriezusies kājām gaisā, taču iespēju kļuvis daudz vairāk. Viņš turpina mācīties, komponēt, koncertēt un attīstīt savas muzikālās prasmes.
Mariuss atklāj, ka lielākais ieguvums pēc dalības šovā nav tikai atpazīstamība vai balva, bet arī satiktie cilvēki, jaunā pieredze un iespēja vēl plašāk parādīt savu lielāko aizraušanos – mūziku.
Mūzika jau bērnībā kļuva par ko vairāk nekā hobiju
Šobrīd Mariusam ir 16 gadi, un viņš turpina mācības Valmieras Viestura vidusskolā, kur vidusskolas posmā izvēlējies padziļināti apgūt bioloģiju. Lai gan viņa dzīvē nozīmīga vieta ir mūzikai, jaunieti aizrauj arī dabaszinātnes.
"Paralēli mūzikai mani ļoti aizrauj dabas zinātnes. Kā hobiju mājās, izmantojot telefona aplikāciju priekšrocības, apgūstu arī dažādas valodas, piemēram, franču," stāsta Mariuss.
Tomēr mūzika joprojām ir neatņemama viņa ikdienas sastāvdaļa – viņš to klausās, lai atpūstos, komponē, dzied, spēlē instrumentus un apgūst jaunus skaņdarbus.
Muzikālais ceļš sācies jau agrā bērnībā. 12 gadu vecumā, absolvējot Valmieras Mūzikas skolas kokles spēles klasi, Mariuss sapratis, ka mūzika vairs nav tikai aizraušanās.
"Tad sapratu, ka mūzika un tās spēlēšana vairs nešķiet kā hobijs, bet kļuvusi jau kā daļa no manis paša," viņš atceras.
Šobrīd jaunietis turpina pilnveidot kokles spēles prasmes Ogres Mūzikas un mākslas skolas pēcdiploma klasē, bet nākamajā mācību gadā plāno absolvēt Valmieras Mūzikas skolu ērģeļspēlē. Paralēli viņš apgūst klavierspēli, papildina zināšanas akadēmiskajā dziedāšanā un pašmācības ceļā apgūst blokflautas un ģitāras spēli. Nākotnē viņš labprāt iemācītos spēlēt arī arfu.
Komponē savus skaņdarbus un sapņo tos izdot
Mariuss ne tikai izpilda citu radītu mūziku, bet arī pats komponē.
"Ik dienas galvā ienāk simtiem domu par jaunām kompozīcijām, bet to pierakstīšana prasa savu laiku," viņš stāsta.
Līdz šim savus koklei radītos skaņdarbus viņš atskaņojis dzīvajā izpildījumā koncertos, bet šobrīd strādā pie dziesmas, kuru vēlētos publicēt arī mūzikas platformās.
Jaunietis cer nākotnē radīt arī skaņdarbus jaunajiem koklētājiem, kurus varētu izdot kā mācību materiālu.
"Ir talants!" viņam deva iespēju parādīt savu sirdslietu
Dalībai šovā Mariuss pieteicās pēc televīzijā redzētas reklāmas. Viņa mērķis nebija tikai uzvarēt, bet gan ļaut plašākai auditorijai iepazīt to, kas viņu patiesi aizrauj.
"Vēlējos plašākai auditorijai parādīt savu sirdslietu – mūziku. Mans mērķis šajā šovā bija dalīties tajā, kas mani tik ļoti iedvesmo, cerot, ka spēju ar savu priekšnesumu aizraut un radīt lieliskas sajūtas skatītājiem," stāsta Mariuss.
Viņš atzīst, ka toreiz nemaz negaidīja uzvaru. Šova pieredze viņam bija iespēja iepazīt televīzijas vidi, iegūt jaunus draugus un pārbaudīt sevi uz lielās skatuves.
Par spilgtākajiem mirkļiem viņš sauc uzstāšanās brīžus.
"Atceros, cik liels bija mans uztraukums, bet pēc priekšnesuma izpildes jutos emocionāli piepildīts un gandarīts, jo pēc pietiekami ilgas sagatavošanās spēju izpildīt kaut ko, ko pats iepriekš nebiju mēģinājis."
Protams, īpaši atmiņā palicis arī brīdis, kad viņš saņēma Zelta pogu, kā arī mirklis, kad tika nosaukts par pirmās sezonas uzvarētāju.
Pēc uzvaras vairāk koncertu un piepildīti sapņi
Lai gan pēc šova Mariuss nav kļuvis par citu cilvēku, viņa muzikālā dzīve kļuvusi aktīvāka.
"Mācības gan skolā, gan mūzikas skolās joprojām ir mana prioritāte. Tomēr ārpus mācībām brīvajā laikā koncertu gan ir palicis krietni vairāk," viņš saka.
Pēc uzvaras viņš uzstājies daudzās koncertzālēs un kultūras centros visā Latvijā, koncertējis baznīcās un starptautiskās konferencēs. Īpašs notikums bijis arī viņa 15 gadu jubilejas koncerts Valmieras Kultūras centrā, kur kopā ar viņu uzstājās vairāk nekā 100 dalībnieku – ģimene, muzikālie draugi, pedagogi un dažādi mākslinieciskie kolektīvi.
Mariuss joprojām pierod pie tā, ka viņu atpazīst arī cilvēki ārpus koncertiem.
"Cilvēku izteiktie komplimenti vienmēr silda manu sirdi," viņš atzīst.
Šova balva palīdzējusi piepildīt arī pirms tam izteiktus sapņus – viņš tagad muzicē uz savām personīgajām ērģelēm un var ierakstīt savus skaņdarbus nelielā mūzikas studijā. Tāpat ar viņa un citu ziedotāju atbalstu Valmieras Mūzikas skola iegādājusies basa klarneti, kas papildina skolas orķestra skanējumu.
16 gados apvieno skolu, mūziku un izcilus sasniegumus
Mariuss atzīst, ka apvienot skolu ar intensīvu muzikālo dzīvi nav neiespējami, ja labi plāno savu laiku.
"Vienmēr apzinos, ko es spēju izdarīt un kāds ir manu spēju limits. Cenšos neko neiekavēt, darīt visu laicīgi," viņš skaidro.
Liels atbalsts jaunietim ir ģimene un pedagogi, kuri palīdz sasniegt arvien jaunus mērķus.
Sekmes skolā viņa aizņemtības dēļ nav cietušas – gluži pretēji. Devīto klasi Mariuss pabeidza ar vidējo atzīmi 9,63, kā arī guva panākumus mācību olimpiādēs.
Arī mūzikā viņam ir nozīmīgi sasniegumi – pagājušajā gadā viņš ieguva 1. vietu ērģeļspēlē Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmalā, bet šogad ieguva 1. vietu Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursā vispārējās klavierēs un Atzinību Mūzikas valsts olimpiādē.
"Uzvara dod iespējas, bet līdzi nāk arī atbildība"
Mariuss uzskata, ka panākumi televīzijas šovā nav galamērķis, bet gan jauns sākums.
"Ļoti reti kas dzīvē notiek tā vienkārši pats no sevis. Tajā sfērā, kurā vēlies kaut ko sasniegt, nemitīgi jāiegulda sava artava – emocijas, darbs, laiks un enerģija," viņš uzsver.
Lai gan koncertēšana ir kļuvusi par nozīmīgu viņa dzīves daļu, Mariuss joprojām ir pusaudzis, kuram patīk arī pavisam ikdienišķas lietas – satikt draugus, pavadīt laiku ar ģimeni, piedalīties nometnēs, spēlēt datorspēles un braukt ar savu mopēdauto.
"Mūzika nekad nebūs kas tāds, kas neļautu man būt sev pašam. Kad muzicēju, vienmēr priekšnesumos atrodu savas sajūtas, jo tikai tad mūzika skan patiesi," viņš saka.
Ko Mariuss novēl jaunās sezonas dalībniekiem?
Tuvojoties šova "Ir talants!" otrajai sezonai, Mariuss novēl topošajiem dalībniekiem nebaidīties un izmantot iespēju.
"Uz skatuves dariet visu ar pārliecību un no visas sirds. Nevajag satraukties, ja gadās kāda kļūda, jo tas ir dabiski, un no tām mēs varam mācīties, lai kļūtu labāki," viņš saka.
Viņaprāt, šova dalībniekiem jābauda pats process, jo iespēja uzstāties uz lielās skatuves ir īpašs mirklis.
Sapnis pēc pieciem gadiem – radīt mūziku, kas paliek cilvēkos
Domājot par nākotni, Mariuss cer, ka pēc pieciem gadiem būs radījis daudz jaunu skaņdarbu un dziesmu, kas patiks gan mūziķiem, kuri tos izpildīs, gan klausītājiem.
Taču viņa intereses sniedzas arī ārpus mūzikas – jaunietis cer nākotnē izgudrot dažādas tehnoloģijas, kas palīdzētu padarīt cilvēku dzīvi labāku.
Tikmēr viņš turpinās darīt to, kas viņu aizrauj visvairāk – mācīties, komponēt un dalīties ar mūziku.