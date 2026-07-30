Drošības apsvērumu dēļ Latvijas iedzīvotājus aicina šobrīd nedoties uz Baltkrieviju
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava aicina Latvijas iedzīvotājus atturēties no došanās uz Baltkrieviju, ņemot vērā pastāvošos drošības riskus un Baltkrievijas režīma īstenoto hibrīdkara taktiku.
Ņemot vērā situāciju pie Latvijas - Baltkrievijas robežas, kā arī iespējamos neprognozējamos riskus Latvijas valstspiederīgajiem, iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību šķērsot robežu un bez būtiskas nepieciešamības uz Baltkrieviju nedoties.
Uzmanību❗️— Jānis Dombrava (@janisdombrava) July 30, 2026
Aicinu Latvijas iedzīvotājiem atteikties no plāniem doties uz Baltkrieviju vai atgriezties atpakaļ, ja esat tur. Baltkrievijas izvērstā migrācijas hibrīdkara apstākļos droša pārvietošanās starp valstīm var kļūt apgrūtināta.
Papildus. Igaunija ir Latvijas draugi.…
"Ja kādam ir plānā doties uz Baltkrieviju vai kāds šobrīd tur atrodas, aicinām pēc iespējas ātrāk pamest šo valsti. Hibrīdkara apstākļos mēs nevaram prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc ikvienam ir jāieklausās valsts institūciju brīdinājumos un jāatturas no došanās uz Baltkrieviju," norāda Dombrava.