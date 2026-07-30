Drošības apsvērumu dēļ Latvijas iedzīvotājus aicina šobrīd nedoties uz Baltkrieviju
Foto: Shutterstock
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava aicina Latvijas iedzīvotājus atturēties no došanās uz Baltkrieviju.
Sabiedrība

Drošības apsvērumu dēļ Latvijas iedzīvotājus aicina šobrīd nedoties uz Baltkrieviju

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Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava aicina Latvijas iedzīvotājus atturēties no došanās uz Baltkrieviju, ņemot vērā pastāvošos drošības riskus un Baltkrievijas režīma īstenoto hibrīdkara taktiku.

Drošības apsvērumu dēļ Latvijas iedzīvotājus aicin...

Ņemot vērā situāciju pie Latvijas - Baltkrievijas robežas, kā arī iespējamos neprognozējamos riskus Latvijas valstspiederīgajiem, iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību šķērsot robežu un bez būtiskas nepieciešamības uz Baltkrieviju nedoties.

"Ja kādam ir plānā doties uz Baltkrieviju vai kāds šobrīd tur atrodas, aicinām pēc iespējas ātrāk pamest šo valsti. Hibrīdkara apstākļos mēs nevaram prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc ikvienam ir jāieklausās valsts institūciju brīdinājumos un jāatturas no došanās uz Baltkrieviju," norāda Dombrava.

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