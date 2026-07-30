Ugālē upē atrod līķi, Kandavas mežos glābj sēņotāju
Ventspils novada Ugāles pagastā trešdien no upes izcelts bojāgājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 54 izsaukumus - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 30 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.
Ap plkst. 14 VUGD saņēma izsaukumu uz Talsu novada Vandzenes pagastu, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamās mājas otrais stāvs un jumts. Ugunsgrēkā nosargātas netālu esošās ēkas.
Vakarā ap plkst. 20 ugunsdzēsēji devās uz Tukuma novada Kandavas pagastu, kur mežā bija apmaldījies sēņotājs. Izmantojot kvadriciklu, ugunsdzēsēji glābēji pārmeklēja vietu mežā, kur pēdējo reizi redzēts cilvēks. Pārmeklējot mežu, satikts cilvēks, kurš jau bija atradis pazudušo sēņotāju. Izmantojot kvadriciklu cilvēks tika izvests no meža.
Ap plkst. 22.30 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Raiņa bulvāri Rīgā, kur pilsētas kanālā atradās cilvēks. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, cilvēku no kanāla jau bija izglābis aculiecinieks. Ugunsdzēsēji izglābto cilvēku nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega zaru kaudze, sadzīves mantas, atkritumi, jumta konstrukcijas un bez uzraudzības atstāts ēdiens uz plīts.