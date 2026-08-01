Daži autovadītāji šo noteikumu ignorē, bet sekas var būt nepatīkamas
Steidzies uz veikalu, aptieku vai pēc kafijas un šķiet – "tikai uz pāris minūtēm" novietošu automašīnu invalīdu stāvvietā. Šāda rīcība var izmaksāt dārgi. Lai gan daudzi autovadītāji domā, ka īslaicīga apstāšanās vai stāvēšana šādā vietā nav nekas nopietns, likums ir skaidrs – ja transportlīdzeklim nav invalīdu stāvvietas izmantošanas kartes, par šādu pārkāpumu var piemērot naudas sodu.
Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar papildzīmi "Personām ar invaliditāti" vai ceļa apzīmējumu, kas norāda uz stāvvietu transportlīdzekļiem ar invalīdu stāvvietas izmantošanas karti, transportlīdzekļa vadītājam, kuram šādas kartes nav, piemēro 11 naudas soda vienību lielu sodu. Tas nozīmē 55 eiro.
Lai gan varētu šķist, ka šādi pārkāpumi nav bieži sastopami, Valsts policijas dati liecina, ka tie joprojām tiek fiksēti. Līdz 2026. gada 25. jūlijam Valsts policija konstatējusi 10 šādus pārkāpumus, savukārt visā 2025. gadā – deviņus.
Valsts policija norāda, ka šādu pārkāpumu kontroli veic Valsts policija, pašvaldības policija, kā arī stāvvietas īpašnieks vai apsaimniekotājs. Savukārt administratīvo sodu par pārkāpumu ir tiesīga piemērot Valsts policija vai pašvaldības policija.
Invalīdu stāvvietas ir paredzētas cilvēkiem, kuriem tās ikdienā ir būtiski nepieciešamas, tāpēc pat īslaicīga šo vietu aizņemšana var radīt nopietnas neērtības tiem, kam tās paredzētas.