Sējas pagastā plašā ugunsgrēkā nopostīts viesu nams
Saulkrastu novada Sējas pagastā izcēlies plašs ugunsgrēks, kurā nopostīts viesu nams, kas savu darbību veicis jau divdesmit gadus, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kā liecina sākotnējā informācija, izsaukumu par pamanītajām liesmām viesu namā Sējas pagastā glābēji saņēma īsi pirms plkst. 13.
Tā kā ēkas iekštelpās bija izmantota koka apdare, uguns izplatījās ļoti strauji, ātri vien pārņemot nama otro stāvu un jumtu. Tiek pieļauts, ka postošās ugunsnelaimes cēlonis, visticamāk, bijis elektrības īssavienojums.
Notikuma vietā strādāja vairākas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) brigādes, kurām talkā devās arī Inčukalna un Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi. Dzēšanas darbi bija sarežģīti un kopumā ilga septiņas stundas. Ugunsgrēkā izdega telpas 300 kvadrātmetru platībā.
Kā raidījumam norādīja viena no īpašuma saimniecēm, nelaimes brīdī viņa nav atradusies uz vietas. Zināms, ka pirms tam ēkā uzturējušies viesi, taču detalizētāku informāciju par notikušā apstākļiem saimniece sniegt nevarēja. Vaicāta par to, vai 20 gadus kalpojusī ēka bijusi apdrošināta, viņa norādīja, ka šos jautājumus labāk pārzina dzīvesbiedrs.