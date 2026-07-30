Kurzemē un Zemgalē ceturtdien gaiss sakarsīs līdz +28 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +28 grādiem
Ceturtdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+28 grādiem, siltākā diena gaidāma Kurzemē un Zemgalē, prognozē sinoptiķi.
Debesis daļēji mākoņainas, saulaināks laiks būs valsts rietumu novados un Vidzemes piekrastē. Nav gaidāmi nokrišņi. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nelīs, gaiss sasils līdz +26 grādiem. Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.