Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +28 grādiem
Foto: LETA
Kurzemē un Zemgalē ceturtdien gaiss sakarsīs līdz +28 grādiem.
Sabiedrība

Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +28 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ceturtdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+28 grādiem, siltākā diena gaidāma Kurzemē un Zemgalē, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +28 grādiem...

Debesis daļēji mākoņainas, saulaināks laiks būs valsts rietumu novados un Vidzemes piekrastē. Nav gaidāmi nokrišņi. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nelīs, gaiss sasils līdz +26 grādiem. Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.

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