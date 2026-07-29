Bauskas muzejā atklās divas jaunas mākslas izstādes - apskatāmi Rolanda Grosa un Tatjanas Paļčukas-Rikānes darbi
Bauskas muzejs 1. augustā aicina uz divu jaunu izstāžu atklāšanu – mākslinieka Rolanda Grosa 70 gadu jubilejas izstādi “Laika zīmes” un gleznotājas Tatjanas Paļčukas-Rikānes darbu ekspozīciju “Ieskats”.
Apmeklētājiem būs iespēja tikties ar pašiem māksliniekiem un iepazīt vairāk nekā 40 gadu garumā tapušu radošo veikumu, kā arī mūsdienīgu un starptautiski novērtētu glezniecību.
Rolanda Grosa izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieku 1. augustā plkst. 13.00
Rolanda Grosa jubilejas izstāde „Laika zīmes” ir atskats uz vairāk nekā četrdesmit gadu ilgu radošo darbību. Mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors un ilggadējs zīmēšanas pedagogs, savos darbos apliecina izcilu zīmējuma kultūru un spēju meistarīgi strādāt akvareļa, pasteļa, ogles, eļļas un citās glezniecības un zīmējuma tehnikās. Viņa gleznās un zīmējumos savijas atmiņu fragmenti, arhitektūras motīvi, klusās dabas, portreti un simboliskas kompozīcijas, radot daudzslāņainu un pārdomātu mākslas pasauli. Izstāde atklāj ne tikai mākslinieka tehnisko meistarību, bet arī konsekventi veidotu māksliniecisko rokrakstu, kurā zīmējums ir pamats personiskai un dziļai mākslinieciskai izteiksmei.
Tatajanas Paļčukas-Rikānes izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 1. augustā plkst. 14.00
Tatjanas Paļčukas-Rikānes izstāde „Ieskats” piedāvā iepazīt mākslinieces smalko un niansēto glezniecību, kuras centrā ir dabas motīvi, klusās dabas un ainavas. Starptautiskajā mākslas vidē pazīstama kā Tatyana Palchuk, māksliniece ir ieguvusi klasisku akadēmisko izglītību un pilnveidojusi savu meistarību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas darbi izceļas ar izkoptu zīmējumu, harmonisku kompozīciju, izsmalcinātu kolorītu un rūpīgi izstrādātu glezniecības tehniku. Pēdējos gados mākslinieces radošais veikums guvis ievērojamu starptautisku atzinību, saņemot vairākus apbalvojumus un tiekot publicētam starptautiskos mākslas izdevumos. Viņas gleznas atrodas publiskās un privātās kolekcijās dažādās pasaules valstīs.