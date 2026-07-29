Alūksne četras dienas pārvērtīsies par svētku pilsētu - aicina “ielogoties” vasaras notikumos
No 30. jūlija līdz 2. augustam Alūksne aicina iedzīvotājus un viesus uz pilsētas svētkiem “Ielogojies Alūksnē!”, kas četru dienu garumā piepildīs pilsētu ar koncertiem, sporta aktivitātēm, tirgošanos, mākslu un dažādiem pārsteigumiem. Organizatori aicina uz brīdi izkāpt no ikdienas steigas un “ielogoties” svētku atmosfērā, kur ikviens varēs atrast sev piemērotu notikumu.
Koncerti un balles, pilsētas izgaismošanas velobrauciens, sportiskas aktivitātes, amatnieku tirgus, bērnu smiekli, māksla, vēsture un neaizmirstami vasaras vakari – ikviens atradīs savu iemeslu “ielogoties” Alūksnē. Četru dienu garumā Alūksne būs vieta, kur satiksies tradīcijas un dzīvesprieks. Tā būs iespēja satikt sen neredzētus draugus, iepazīt pilsētu no jauna, baudīt vasaru un aizvest mājās vairāk nekā tikai fotogrāfijas – arī sajūtas. Tādēļ organizatori aicina – izlogojieties no ikdienas rūpēm un ielogojieties Alūksnes svētkos! Arī sociālajos medijos ikviens aicināts dalīties ar saviem svētku mirkļiem, izmantojot tēmturi #ielogojiesalūksnē!
Katram svētku datumam šogad dots savs īpašs moto, kas raksturo dienas noskaņu.
#ielogojies! – ceturtdiena, 30. jūlijs
Svētki sāksies ar tradīcijām un pirmo satikšanās prieku. Viens no gaidītākajiem ceturtdienas notikumiem arī šogad būs izgaismoto velosipēdu brauciens “IzGAISMO Alūksni!”. Simtiem gaismiņu, radoši izrotāti velosipēdi un kopā būšanas prieks ik gadu rada īpašu svētku sajūtu. Šoreiz padomāts arī par pašiem mazākajiem riteņbraucējiem – viņiem būs sava, droša distance.
Vakaru papildinās ekstrēmais Green Trials velošovs, jauniešu aktivitātes un izrāde bērniem. Barona klētī notiks malēniešu kāršu spēles “Puns” turnīrs, bet vakarā skanēs folkmūzika kopā ar grupu “Svērte”. Pirmais svētku vakars noslēgsies deju ritmos kopā ar DJ ED Veto.
#ieslēdzAlūksni! – piektdiena, 31. jūlijs
Piektdien pilsēta pamazām uzņems īsto svētku tempu. Sportiskākiem dalībniekiem būs iespēja sekot līdzi 3x3 basketbola sacensībām Pilssalas stadionā, savukārt vakarā Barona klētī skanēs džezs, administratīvās ēkas laukumā uzstāsies Miks Galvanovskis ar grupu, bet vēlāk balle turpināsies kopā ar grupu “Laika upe”.
Īpašu atmosfēru piektdienas vakaram piešķirs muzikālais lāzeru šovs Jaunās pils parkā pie dīķa. Gaisma, mūzika un pils romantiskā vide radīs iespaidīgu vasaras vakara piedzīvojumu. Šovs būs skatāms jebkurā brīdī no pulksten 23.00 līdz pat 1.00 naktī, tādēļ organizatori aicina svētku apmeklētājus nesteigties visiem uz pašu sākumu, lai neveidotos drūzma. Šovu varēs vērot no dīķa malas Ojāra Vācieša ielas pusē.
#straumēsvētkus – sestdiena, 1. augusts
Sestdien Alūksne dzīvos svētkos pilnā sparā – notikumi vienlaikus risināsies vairākās vietās. Pie Jaunās pils valdīs tirgus rosība – tur savu produkciju piedāvās amatnieki un mājražotāji. Pilsētu modinās pūtēju mūzikas skaņas, sportiskākie varēs piedalīties aktivitātēs “Kusties Alūksnē!”, bet veloparkā gaidāmas Pump Track sacensības.
Mazākajiem svētku apmeklētājiem pie Tūrisma informācijas centra būs radošās darbnīcas, turpat notiks arī tekstila augšupstrādes nodarbības, bezmaksas grāmatu maiņas punkts un citas aktivitātes.
Administratīvās ēkas laukumā īpašs brīdis būs pašiem mazākajiem alūksniešiem – pašvaldība sveiks ģimenes, kurās gada laikā piedzimis un novada teritorijā deklarēts mazulis. Turpat bērnus priecēs muzikāla izrāde, vēlāk – putu ballīte, bet pieaugušajiem svētku noskaņu visas dienas garumā radīs Rikardions un grupa “Galaktika”.
Vēstures cienītāji aicināti uz Alūksnes novada muzeju, kur vēsturnieks Ernests Stroinovs stāstīs par Alūksni cauri gadsimtiem, bet Skolas ielas stāvlaukumā būs iespēja tuvāk iepazīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Zemessardzes tehniku un ekipējumu.
Kad diena lēnām pārtaps vakarā, pilsēta iegūs citu ritmu. Barona klētī muzicēs Kapusvētku pūtēju orķestris, vēlāk skanēs Funk&Pop un DnB@House mūzika.
Savukārt Pilssalas estrādē - ilgi gaidītā “Leģendārā nakts Alūksnē 2026”, kur uz vienas skatuves satiksies leģendārās grupas “BET BET” un “Apvedceļš”, enerģiskais Fiņķis, Kapteinis Reinis, bet par ballīti starplaikos rūpēsies DJ Roberts Lejasmeijers. Rīkotāji aicina biļešu iegādi neatlikt uz pēdējo brīdi un arī uz koncertu ierasties laikus, lai nekas netraucētu baudīt iecienītāko mākslinieku uzstāšanos.
#pieslēdzatmiņu – svētdiena, 2. augusts
Pēc svētku rosības pienāks laiks mierīgākai noskaņai. Svētdien Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos notiks kapusvētki, bet Tempļakalnā, ezera krastā, izskanēs svētku noslēguma koncerts, kurā muzicēs alūksnieši un Latvijā pazīstami mākslinieki Didzis Bičevskis, Zintis Žvarts un Romāns Vendiņš.
Gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Svētku laikā atsevišķās vietās būs autotransporta kustības ierobežojumi. Plašāka informācija par svētku norišu laikā slēgtajiem ielu posmiem www.aluksne.lv.
Kursēs papildu bezmaksas autobusu reisi
Alūksnes kapusvētku dienā, 2. augustā, pasažieriem būs iespēja no Alūksnes autoostas uz kapsētu aizbraukt ar papildu bezmaksas sabiedriskā transporta reisiem. Papildu bezmaksas autobusu reisi Alūksnē maršrutā Autoosta-Kapsēta-Autoosta kursēs 2. augustā no pulksten 9.00 līdz 15.00. Autobusi no viena un otra galapunkta aties, tiklīdz būs piepildījušies ar pasažieriem. Šos reisus apmaksās Alūksnes novada pašvaldība.
Ņemot vērā paredzamo automašīnu plūsmas intensitāti kapusvētku dienā un ierobežotās iespējas izvietot mašīnas kapsētas teritorijā vai tās tuvumā, pašvaldība aicina iedzīvotājus uz kapiem doties ar bezmaksas sabiedriskā transporta reisiem no pilsētas centra vai arī, ejot kājām caur Pilssalu. Arī pilsētas viesi aicināti novietot automašīnas stāvlaukumos pilsētas centrā (Brūža ielā pie Alūksnes Kultūras centra, Skolas ielā, Ojāra Vācieša ielā un citviet) un doties uz kapiem ar autobusu vai kājām.
Aicina pacelt karogu
Svinot Alūksnes pilsētas svētkus “Ielogojies Alūksnē!”, Alūksnes novada pašvaldība aicina namīpašniekus svētku dienās, no 30. jūlija līdz 2. augustam, pie ēkām Alūksnē pacelt Latvijas valsts vai Alūksnes pilsētas karogu.