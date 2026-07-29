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Vakar 23:16
Ventspilī amatnieki rādīs savas prasmes - atdzīvosies senie arodi un skanēs mūzika
Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā 2. augustā valdīs īpaša rosība – apmeklētāji varēs vērot podnieku darbu, izmēģināt dažādas aktivitātes, iegādāties amatnieku darinājumus un baudīt svētku atmosfēru brīvā dabā.
Pasākums notiks pilsētas svētku laikā, turpinot Podnieku dienu tradīciju.
No 12.00 pie Vējdzirnavām kopā ar dziedošo aktieri Ainaru Bumbieri sāksies koncertprogramma, notiks azartiskas Virpošanas sacensības meistariem Lībiešu sētā, bet vienos dienā kopā ar podniekiem Baibu un Eināru Dumpjiem atvērs Kurzemes podnieku cepli ar karstajiem podiem (atbalsta VKKF).
Visā Piejūras brīvdabas muzejā notiks amatnieku tirgus un amatu demonstrācijas. Būs truši, aitiņa un kazas, brauks Mazbānītis un jaukas nodarbes ģimenēm ar bērniem.
Pilsētas svētkos muzejā apskatāma arī pastāvīgā ekspozīcija un īpaša izstāde Piejūras brīvdabas muzeja jaunajā ēkā - "Karagūstekņu nometne Ventspilī 1941–1948".
Ieeja – 3 EUR; 6 EUR