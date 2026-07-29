Zelenskis un Tusks apspriež vēsturisko dialogu starp Ukrainu un Poliju
Foto: EPA/Scanpix
Volodimirs Zelenskis vizītē Ļubļiņā, Polijā, tiekas ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku.
Politika

Zelenskis un Tusks apspriež vēsturisko dialogu starp Ukrainu un Poliju

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Polijas premjerministrs Donalds Tusks trešdien tikšanās laikā Ļubļinā pārrunājuši abu valstu attiecības un tā dēvēto "vēsturisko dialogu" laikā, kad starp Ukrainu un Poliju pastiprinājušās domstarpības par vēsturiskiem jautājumiem.

Zelenskis un Tusks apspriež vēsturisko dialogu sta...

Ukrainas un Polijas attiecības pēdējā laikā saasinājušās saistībā ar jautājumu par Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) varoņu titula piešķiršanu kādai Ukrainas militārajai vienībai.

"Ap­spriedām daudzus divpusējus jautājumus, tostarp vēsturisko dialogu starp mūsu valstīm," sociālajos tīklos pēc tikšanās norādīja Zelenskis.

Sarunās uzmanība pievērsta arī drošības jautājumiem, tostarp ukraiņu bēgļu situācijai Polijā. Zelenskis uzsvēra, ka svarīgi, lai ukraiņi, kuri kara dēļ pametuši savas mājas un raduši patvērumu Polijā, justos droši. Pēdējās nedēļās Polijā notikuši vairāki uzbrukumi ukraiņu bēgļiem.

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