Volodimirs Zelenskis vizītē Ļubļiņā, Polijā, tiekas ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku.
Politika
Šodien 22:48
Zelenskis un Tusks apspriež vēsturisko dialogu starp Ukrainu un Poliju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Polijas premjerministrs Donalds Tusks trešdien tikšanās laikā Ļubļinā pārrunājuši abu valstu attiecības un tā dēvēto "vēsturisko dialogu" laikā, kad starp Ukrainu un Poliju pastiprinājušās domstarpības par vēsturiskiem jautājumiem.
Ukrainas un Polijas attiecības pēdējā laikā saasinājušās saistībā ar jautājumu par Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) varoņu titula piešķiršanu kādai Ukrainas militārajai vienībai.
"Apspriedām daudzus divpusējus jautājumus, tostarp vēsturisko dialogu starp mūsu valstīm," sociālajos tīklos pēc tikšanās norādīja Zelenskis.
Sarunās uzmanība pievērsta arī drošības jautājumiem, tostarp ukraiņu bēgļu situācijai Polijā. Zelenskis uzsvēra, ka svarīgi, lai ukraiņi, kuri kara dēļ pametuši savas mājas un raduši patvērumu Polijā, justos droši. Pēdējās nedēļās Polijā notikuši vairāki uzbrukumi ukraiņu bēgļiem.