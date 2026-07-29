Sākusies pieteikšanās balvai "Sēlijas sudrabs 2026" - pirmoreiz godinās arī aktīvākos jauniešus
Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam "Sēlijas sudrabs 2026", kurā jau piekto gadu godinās cilvēkus, kuri ar savu darbu un iniciatīvām stiprina Sēlijas vēsturisko zemi.
Šogad pirmo reizi konkursā ieviesta arī jauna nominācija "Jaunsudrabiņš", kas paredzēta sabiedriski aktīviem jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Konkursā pieteikumu var iesniegt ikviens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlēto labo darbu veicēju jāraksta literārs jaunrades darbs brīvā formā (eseja, stāsts, dzejolis, luga vai jebkurš cits žanrs) 1–3 lappušu apmērā.
Konkursa mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar ļaudīm, kas veicina gan visas Sēlijas izaugsmi, gan attīsta kādu no mazajām vietām. Konkursā tiks godināti gan laureāti, kas vispārliecinošāk atbilst konkursa nolikumā minētajām vērtībām, gan pieteikuma autori. Līdzvērtīgu galveno balvu saņems trīs laureāti – sudraba rotadatu ar vilka siluetu, ko speciāli konkursam gatavo juveliere Ranta Roga.
Pirmo reizi konkursa pastāvēšanas vēsturē izsludināta jauna nominācija “Jaunsudrabiņš”, reaģējot uz arvien lielāku Sēlijas jauniešu iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Nominācijas nosaukumā ietverta atsauce uz Sēlijā dzimušo rakstnieku Jāni Jaunsudrabiņu, kura bērnībai un jaunībai veltītā daiļrade apraksta tieši piedzīvoto Sēlijā.
Nominācijā “Jaunsudrabiņš” iespējams pieteikt jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri aktīvi piedalās savas kopienas sabiedriskajā dzīvē, savā vai ģimenes uzņēmējdarbībā, kā arī ar saviem sasniegumiem mācību un citās jomās popularizē Sēliju. Šajā nominācijā tiks godināts viens aktīvākais jaunietis, kurš saņems Sēlijas vilka talismanu. To pēc mākslinieces Ievas Svarānes zīmējuma speciāli šuj amatniece Sandra Pontāga.
Pērn “Sēlijas sudraba” galveno balvu saņēma Vanda Rimša no Ilūkstes, Stefans Rāzna no Bebrenes pagasta un Daina Alužāne no Rubenes pagasta Slates. 2024. gadā to saņēma Sanita un Aivars Lūši no Saukas, Ieva Jātniece no Kaldabruņas un Alberts Kreņevskis no Gārsenes. 2023. gadā galveno balvu ieguva Inese Baravika no Kalkūnes pagasta, Inita Lāce no Leimaņu pagasta un Lidija Ozoliņa no Pilskalnes pagasta pie Neretas. Savukārt konkursa pirmajā norises gadā par “Sēlijas sudrabu” atzina Andri Šinki no Sunākstes, Ingu Krekeli no Subates un Malaševsku ģimeni no Bebrenes.
Konkursa četru gadu norises laikā cītīgākie rakstītāji un sudraba meklētāji bijuši no Bebrenes, Kaldabruņas, Neretas, Subates un Sunākstes. Taču tikpat gaidīti ir pieteikumi no citām Sēlijas vēsturiskās zemes vietām. Konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija notiks VI Sēlijas Nevalstisko organizāciju forumā Viesītes Kultūras centrā “Sēlija” 2026. gada 27. septembrī.
Konkursa pieteikums jāsūta līdz 4. septembrim pulksten 23.59 uz elektroniskā pasta adresi info@selija.com. Ar roku rakstīti darbi jānosūta uz adresi Liepu iela 20, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208. Pilns konkursa nolikums atrodams portālā selija.com.
Konkursa patroni, Sēlijas Sudraba etaloni darbos, vārdos un pieredzē – Skaidrīte Medvecka no Aknīstes pagasta un Jānis Subatiņš no Asares pagasta. Konkursu rīko biedrība “Ūdenszīmes” un kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” projekta „Sēlijas viedā reģiona stratēģijas īstenošana. Vieta, kultūra, inovācijas.”. Tā norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Valsts piešķirtajiem līdzekļiem programmā “NVO fonds”.