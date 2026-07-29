Mūžībā devusies ievērojamā Latvijas mākslas zinātniece Skaidrīte Riņķe
29. jūlijā mūžībā aizgājusi mākslas zinātniece, publiciste un redaktore Skaidrīte Riņķe, kura vairāk nekā pusgadsimtu devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vizuālās mākslas pētniecībā, dokumentēšanā un popularizēšanā.
Viņa aktīvi pētījusi latviešu glezniecību, grafiku un plakāta mākslu, kā arī veidojusi publikācijas, izstāžu katalogus un raidījumus par mākslas aktualitātēm.
Skaidrīte Riņķe no 1948.-1950. gadam studēja Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes (tag. Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultāte) Mākslas zinātnes nodaļā, kas 1950. gadā tika slēgta. Sākot no trešā kursa Skaidrīte Riņķe turpināja mācības fakultātes Žurnālistikas nodaļā, ko absolvēja 1953. gadā. Pēc studijām LU strādājusi ziņu dienesta iestādē “Latvijas telegrāfa aģentūra” par korespondenti (1953-1955), bijusi literārā līdzstrādniece laikrakstā “Rīgas Balss” (1959-1960) un Rīgas Radiorūpnīcas laikrakstā “Radiotehniķis” (1960-1962), vēlāk strādājusi par atbildīgo sekretāri un redaktori Rīgas Politehniskā institūta (tag. Rīgas Tehniskā universitāte) laikrakstā “Jaunais Inženieris” (1962-1969).
Skaidrīte Riņķe veidojusi publikācijas Latvijas un arī ārzemju preses izdevumos, referātus semināriem un konferencēm, sagatavojusi televīzijas pārraides un radioraidījumus par aktuāliem mākslas notikumiem. Mākslas zinātnieces radošās darbības sfērā ietilpa pētījumi par latviešu glezniecību, lietišķo grafiku, plakātu, latviešu karikatūru.
Skaidrītes Riņķes pirmā publikācija par mākslu bija “Edgars Iltners” laikrakstā “Padomju Jaunatne” 1958. gadā, apskatot gleznotāja daiļradi. Publikācijas par vizuālo mākslu un tās aktualitātēm mākslas zinātniece veidojusi vairāk kā 25 laikrakstos un žurnālos, t.sk. “Padomju Jaunatne”, “Cīņa”, “Rīgas Balss”, “Liesma”, “Zvaigzne”, “Literatūra un Māksla”, “Karogs”, “Skola un Ģimene”, “Sestdiena” u.c. Mākslas zinātniece piedalījusies katalogu veidošanā izstādēm, t.sk. Republikas 3. plakātu izstādei (1971, “Mākslinieku nams”) un Republikas 4. plakātu izstādei (1973, “Mākslinieku nams”).
Skaidrīte Riņķe ir teksta autore izdevumiem: krājumam “Latviešu tēlotāja māksla” (1975, izdevniecība “Liesma”), “Lietišķās mākslas kombināts “Māksla”” (1983, redaktore, mākslas zinātniece Renāte Bļodone (1933-2018), izdeva “LPSR Mākslas fonds”). Sagatavojusi plašas publikācijas par latviešu plakāta mākslu, izceļot Georga Smeltera (1942-2014), Gunāra Kirkes (1926-1993), Laimoņa Šēnberga, Jāņa Reinberga (1937-2021), arī Gunāra Zemgala (1934-2018), Ojāra Pētersona, Jura Putrāma, Ivara Mailīša u.c. radošo daiļradi.
Skaidrīte Riņķe veidojusi scenāriju dokumentālajai filmai “Dzīves kolorīts” no sērijas “Māksla pieder tautai” (“Telefilma-Rīga”, 1974, režisore Skilla Pinne-Rikarde, operators Rodrigo Rikards (1941-2014)), ko komentēja gleznotājs Indulis Zariņš (1929-1997) un veidošanā piedalījās Maruta Jurjāne, Vladimirs Voitinskis, Kārlis Rudzītis (1943-2022), Juris Ābols (1950-2020), Ilze Salmiņa, Ruta Čaupova (1939-2025), Gunta Strautmane, Konstantīns Romanovskis. Skaidrīte Riņķe piedalījās arī “Telefilma-Rīga” filmu veidošanā par LMS rīkotājām “Mākslas dienām”, to tradīcijām un norisi, kā arī veidojusi Latvijas Radio raidījumus: “Meklētājs. Georga Kruglova jaunrade” (1970), “Viesos pie scenogrāfa Pāvila Šenhofa” (1970), “Raidījums par tekstilmākslinieci Ēriku Iltneri” (1971), “Dekors – interjers 71” (1971), “Baltijas republiku plakātu izstāde Viļņā” (1971), “Profesoram Leo Svempam-75” (1972), “Tikšanās ar karikatūristu Imantu Melgaili” (1973), “Jaunas iezīmes karikatūristu darbos” (1973) u.c.
Skaidrīte Riņķe bija Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedre kopš 1975. gada un tika uzņemta Mākslas zinātnieku sekcijā ar mākslas zinātnieču Rasmas Lāces (1923-2008), Rutas Čaupovas, plakāta mākslinieka Gunāra Kirkes rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 32/5. Līdzās Skaidrītei Riņķei 1975. gadā LMS Mākslas zinātnieku sekcijā uzņēma Ausmu Balcerbuli (1927- 2010) un Svetlanu Hajenko (1941-2013).
20. gs. 70.-80. gados Skaidrīte Riņķe veica nozīmīgu ieguldījumu LMS darbībā. No 1969. gada mākslas zinātniece strādāja par LMS radošo sekciju vadītāju, bija aktīva LMS rīkoto “Mākslas dienu” komisijas locekle. Piedalījās dažādu mākslas padomju un komisiju darbā, kā arī “Vissavienības konferences “Telpa un mēs”” rīkošanā (1986). Skaidrīte Riņķe darbojusies LPSR Mākslas fonda Lietišķās mākslas kombinātā “Māksla” (MF LMK) kā galvenā māksliniece no 1979.-1982. gadam, vēlāk nododot amatu stikla māksliniecei Ārijai Ēmanei. Mākslas zinātnieces pienākumos ietilpa LMK lietišķās mākslas un monumentālās mākslas padomju sasaukšana, kvalitātes un stilistikas kritēriju apstiprināšana, mākslas salonā realizējamo lietišķās mākslas darbu atlase u.c. Skaidrīte Riņķe bija arī LMK padomē līdzās Lietišķās mākslas padomes priekšsēdētājam, metālmāksliniekam Arnoldam Naikam (1908-1991), māksliniecēm Irisai Blumatei, Martai Krastai, Tēlniecības mākslas padomes priekšsēdētājai, tēlniecei Artai Dumpei, tēlniekiem Kārlim Baumanim (1916-2011), Zezostram Ķēdim (1936-2000), tekstilmāksliniecēm Ritai Blumbergai (1925-2008), Aijai Baumanei (1943-2019) u.c. No 1982.-1986. gadam Skaidrīte Riņķe veica LMS Mākslas zinātnieku sekcijas locekles pienākumus, veidoja kontaktus ar Igaunijas un Lietuvas mākslas zinātniekiem. No 1981.-1987. gadam mākslas zinātniece bija LMS sabiedriskās redkolēģijas sekretāre un ar viņas līdzdalību izdošanai tika sagatavoti un publicēti daudzi izdevumu manuskripti, attīstīta aktīva sadarbība starp mākslas zinātniekiem un redakcijām. Par ieguldījumu LMS darbā vairākkārt saņēmusi Latvijas Mākslinieku savienības un LPSR Mākslas fonda pateicības un Goda rakstus.
20. gs. 90. gados Skaidrīte Riņķe darbojās Dundagas pils atdzimšanas fondā kā mākslas lietu direktore.
Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslas zinātnieces Skaidrītes Riņķes tuviniekiem un kolēģiem.
Atvadīšanās no Skaidrītes Riņķes notiks 4. augustā plkst. 13.00 Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskajā baznīcā (arī Torņakalna baznīca, Torņakalna iela 5, Rīga) un pēc tam izvadīšana Rīgas I Meža kapu Mākslinieku kalniņā.