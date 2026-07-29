Latvijas sportam plāno rast papildu piecus miljonus eiro - Finanšu ministrija meklē ilgtspējīgu risinājumu
Finanšu ministrija sadarbībā ar citām ministrijām strādā pie fiskāli neitrāla risinājuma, kas ļautu Latvijas sporta nozarei novirzīt papildu piecus miljonus eiro.
Ieceres mērķis ir nodrošināt stabilu un ilgtermiņā prognozējamu finansējumu gan bērnu un jauniešu sportam, gan Latvijas sportistu sagatavošanai starptautiskajām sacensībām un olimpiskajām spēlēm.
Par to finanšu ministrs Māris Kučinskis trešdien, 2026. gada 29. jūlijā, tikšanās laikā informēja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentu Raimondu Lazdiņu.
Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka stabils un prognozējams finansējums ir būtisks, lai bērniem jau no mazotnes būtu pieejamas sporta aktivitātes, savukārt Latvijas sportisti varētu pilnvērtīgi gatavoties starptautiskām sacensībām un olimpiskajām spēlēm. Vienlaikus tiek meklēti risinājumi, kas ļautu operatīvi reaģēt uz sporta nozares vajadzībām, kuras nav iespējams iepriekš paredzēt valsts budžeta plānošanas procesā.
Papildus valsts budžeta finansējumam paredzēts stiprināt arī citus sporta finansēšanas avotus. Finanšu ministrs rosināja LOK vadītājam aktivizēt sadarbību ar VAS "Latvijas Loto", kas organizē sporta loteriju, lai no tās gūtos līdzekļus novirzītu sporta attīstībai.
"Latvijas sporta attīstībai ir nepieciešams pastāvīgs un ilgtspējīgs finansējums. Vienlaikus ir svarīgi, lai sporta federācijas nebūtu atkarīgas tikai no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpēc nepieciešams veicināt arī papildu finansējuma piesaisti, dodot iespēju LOK un sporta federācijām aktīvāk strādāt pie sadarbības ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs," uzsvēra finanšu ministrs Māris Kučinskis.
Lai Latvijas Olimpiskā komiteja 2027. gadā varētu saņemt papildu finansējumu, Saeimai vēl būs jāpieņem nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos un jāapstiprina šo izmaiņu īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi.
Tas sekmēs sporta infrastruktūras attīstību Latvijā, paplašinās iedzīvotāju iespējas nodarboties ar sportu un stiprinās valsts spēju organizēt nacionāla un starptautiska mēroga sporta pasākumus.