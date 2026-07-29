Satraucoša prognoze: Eiropu tuvākajās dienās var pārņemt nekontrolējami un postoši ugunsgrēki
Pēc postošajiem ugunsgrēkiem vairākās Eiropas valstīs situācija vēl nav stabilizējusies. Eiropas Savienības Kopīgais pētniecības centrs brīdina, ka tuvākajās dienās daudzviet reģionā saglabāsies īpaši augsts ugunsgrēku risks. Vietām liesmas var izplatīties ļoti strauji un plaši, nodarot lielus postījumus.
Eksperti norāda, ka karstais un sausais laiks, zemais gaisa mitrums un spēcīgais vējš rada īpaši labvēlīgus apstākļus ugunsgrēku izcelšanās un izplatības riskam. Vislielākās bažas pašlaik rada Dienvideiropa, kur jau vairākas nedēļas valda ekstremāli laikapstākļi.
Pēdējās dienās ugunsgrēki plosījušies Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Itālijā un Francijā, kur daudzviet nācies evakuēt iedzīvotājus un tūristus. Ugunsdzēsēji brīdina, ka pat neliela dzirkstele šādos apstākļos dažu stundu laikā var pārvērsties plašā un nekontrolētā ugunsgrēkā.
Eiropas Savienības eksperti aicina iedzīvotājus un ceļotājus ievērot īpašu piesardzību, jo tuvākajās dienās daudzviet saglabāsies ļoti augsta ugunsbīstamība. Vairākās valstīs jau noteikti ierobežojumi ugunskuru kurināšanai, mežu apmeklēšanai un citi preventīvi pasākumi.
Lai gan Latvijā šobrīd situācija nav tik kritiska kā Vidusjūras reģionā, klimata pētnieki norāda, ka arī Baltijas valstīs ilgstoši karstuma un sausuma periodi kļūst arvien biežāki. Tas nozīmē, ka mežu ugunsgrēku risks nākotnē var pieaugt arī mūsu reģionā.