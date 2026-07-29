Lietotāju profilos valda kapa klusums - kāpēc cilvēki pēkšņi pārstāj publicēt bildes “Instagram”?
Vēl pirms dažiem gadiem "Instagram" daudziem lietotājiem bija gluži kā publiska dienasgrāmata. Profilos regulāri parādījās ceļojumu fotogrāfijas, maltīšu bildes, pašbildes un ikdienas mirkļi. Taču šķiet, ka šī ēra pamazām tuvojas beigām.
Pētnieki un sociālo mediju eksperti novērojuši jaunu tendenci. Īpaši jaunāki lietotāji, konkrētāk Gen-Z paaudze, arvien retāk publicē ierakstus savā profilā un dod priekšroku privātākai saziņai.
Šo tendenci dēvē par “Posting Zero”. Tā nenozīmē, ka jaunieši pamet sociālos tīklus. Gluži pretēji – viņi joprojām aktīvi skatās īsos video, lasa citu lietotāju saturu un sarakstās ar draugiem. Taču arvien retāk vēlas publiski dalīties ar savu dzīvi. Tā vietā priekšroka tiek dota privātām sarunām, saziņai ar tuviem draugiem, grupu čatiem un tādām platformām kā "Discord" vai "WhatsApp".
Pēc ekspertu domām, viens no galvenajiem iemesliem ir nogurums no nepārtrauktas vēlmes izskatīties perfekti internetā. Daudzi jaunieši atzīst, ka nevēlas publicēt saturu, kas paliks profilā gadiem ilgi vai vēlāk varētu radīt neveiklas situācijas darbā vai citos dzīves posmos. Tāpēc saziņa kļūst krietni privātāka un spontānāka.
Vienlaikus mainās arī pats “Instagram”. Publiskās fotogrāfijas arvien biežāk nomaina īsie video, kas ir aktīvi 24 stundas, bet personiski stāsti tiek stāstīti tikai ļoti tuviem draugiem. Citiem vārdiem sakot, cilvēki nav pazuduši no sociālajiem tīkliem – viņi vienkārši krietni rūpīgāk izvēlas, ko un kam rādīt.