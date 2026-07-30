Aleksandra ar medību ieroci
Aleksandra treniņu procesā un pēc medībām ar pirmo medījumu.
25 gadus vecās dobelnieces foto no medībām satricina internetu - "Es neesmu bezsirde un mīlu dzīvniekus"
Ar Aleksandru Bušujevu tiekamies dienu pēc tam, kad soctīklā "Facebook" parādījās bilde ar viņas pirmo medījumu. Šis attēls, kurā redzama jauna, skaista medniece ar ieroci un nomedītu dzīvnieku, izraisīja ļoti vētrainas emocijas.
Daudzi atklāti nosodīja vēlmi šādus skatus izrādīt publiski. Taču jauno sievieti citu domas nesatrauca. Viņa neplānoja provocēt vai gūt popularitāti, bet līdzīgi kā sportisti - vienkārši dalīties ar savu sasniegumu.
Parasti par mednieku kļūst, ja ar to nodarbojas ģimenē, taču tas nebija Aleksandras gadījums. Doties līdzi medniekiem un izzināt procesu, sievieti pamudinājuši ģimenes draugi. Sākumā pievienojusies kā dzinējmednieks.
Aleksandra nāk no Dobeles, un daba viņai ir ļoti tuva. Kā pati apgalvo, viņa mīl dzīvniekus un izbauda būšanu mežā. "Tā ir kā terapija," viņa saka. Mežs ir dzīvs organisms un ainavas tajā mainās katru dienu. "Daudzie saulrieti, ko esmu redzējusi, vai tas kā zaķi savā starpā rotaļājas vai stirnu buku mīlestības rotaļas, tas ir neaprakstāmi," aizrautīgi stāsta Aleksandra.
Doties uz medībām, lai iegūtu trofejas nav pašmērķis. Medīti tiek tikai noteiktiem kritērijiem atbilstoši dzīvnieki. Tos, kuri vēlāk radīs spēcīgus un veselus pēcnācējus, nemedī.
Medniekam dzīvnieki ir jāmīl, apgalvo Aleksandra, bet kvalitatīva optika ir pamata nepieciešība, lai dzīvnieks mazāk ciestu. "Visu regulē likumdošana," viņa uzsver. Un Latvijā tā ir stingra.
Turklāt pārsvarā meža zvēri ir bailīgi. Aleksandra skaidro, ka, piemēram, vilki baros (ir vairāki plēsēji kas tā dara: lūši, lapsas utt.) mēdz nogalināt mājlopus izklaides pēc.
Būtībā, mednieki ir kā meža sanitāri, kas darbojas, lai ierobežotu populāciju, pirms dzīvnieku pārpilnības dēļ cieš lauku saimniecības.
Vaicāta, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par labu mednieku, Aleksandra ar smaidu atbild: "Nevar būt veģetārietis." Savs medījums medniekam pašam arī jānodīrā. "Tas nebija viegli ne fiziski, ne emocionāli, tā ir tā medību medaļas otra puse," viņa atzīst.
Ikdienā patērēt medījuma gaļu sievietei šķiet humānāk, nekā pirkt veikalā fileju no vistas, kas audzēta būrī un piepumpēta ar antibiotikām. "Mežā dzīvnieks ir audzis un dzīvojis brīvībā," pamato Aleksandra.
Mednieku apliecību Aleksandra ieguva pirms apmēram desmit mēnešiem, pirmo bisi iegādājās janvārī/decembrī, bet karabīni (to kas redzama bildē un ar ko nomedīts stirnāzis) jūnija beigās. Visi ieroči tiek glabāti neuzlaužamā un pie grīdas pieskrūvētā seifā.
Pirmo reizi šautuvē rokās turot ieroci bijis uztraukums, taču drīz vien izjusts adrenalīns. "Es neesmu bezsirde," saka Aleksandra, komentējot cilvēku sašutumu par viņas bildēm.
Un par viņas teikto nerodas ne mazāko šaubu - lūkojoties uz smalko un gaišo meiteni, nekas tāds pat prātā nenienāktu. Iespējams, tieši šī "kombinācija" - jauna meitene ar ieroci un medījumu - bija tik ļoti "trigerējoša".
Ikdienā Aleksandra strādā par fitnesa treneri. Vaicāta, kāpēc izvēlējusies tieši šo profesiju, meitene skaidro, ka vienmēr vēlējusies būt kustībā un palīdzēt cilvēkiem. Profesijas izvēle šķiet likumsakarīga, skaidri redzams, ka Aleksandra neredz pasauli tikai baltu vai melnu, pilnībā spējot pieņemt daudzos viedokļus.
"Ja cilvēkiem vajag atbrīvoties no saviem, piedodiet, sūdiem galvā, un vienīgais veids, kā to izdarīt ir paust negācijas zem manas publikācijas/bildes, tad lūdzu. Es sūtu jums mīlestību, jo redzu, ka jums tās pietrūkst," Aleksandra pamato, kāpēc katru negatīvo komentāru atzīmējusi ar "patīk".
Citu pārdomas vai viedoklis viņu neietekmē un savu hobiju pamest tāpēc nedomā.