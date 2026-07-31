"Jūs mani kapā iedzīt gribat?!" Latvijā populārā veikalā darbiniece piedzīvo "nervu sabrukumu"; situāciju komentē uzņēmuma pārstāvji
Pavisam nesen soctīklā "Instagram" parādījās satraucošs video no kāda veikala Rīgā.
"Atnācu uz "Pepco", tagojam "Pepco"," teikts pie video, kuru uzņēmis "Instagram" lietotājs ar vārdu @linard1ins. Pēc visa spriežot, jaunais vīrietis ienācis veikalā un izdzirdējis emocionāli piesātinātu sarunu starp darbiniecēm, no kurām viena runā krievu valodā.
Video dzirdams, kā sieviete saka: "Nevis vienkārši čikājos telefonā vai vēl kā viens otrs stundu ņem pātraukumu. Vot pavēro. Ilgāk pastrādāsi, sapratīsi. Es pus sešos speciāli aizbraucu, tāpēc, ka Ināra atnāca piecpadsmit divdesmit pāri. Nē, tu man tādā tonī pateici - ti siģiš na kuhņe, što ti tam ģelaeš (krievu valodā - tu sēdi virtuvē, ko tu tur dari)."
Pēc mirkļa sieviete jau izmisumā saka: "Jūs kapā mani iedzīt gribat, vai ko jūs gribat?!"
"Ja nepazvoļu (es neatļaušu) ar sevi tā izturēties! Ka es sev pat pātraukumu nevaru pus sešos..." skaļi dauzot pa galdu kliedza sieviete.
Jauns.lv guva apstiprinājumu, ka tas noticis "Pepco" veikalā Rīgas tirdzniecības centrā "Origo".
"Paldies, ka sazinājāties ar mums. Patiešām, Jūsu aprakstītais incidents notika vienā no mūsu veikaliem Latvijā - "Origo". Mums ir žēl, ka kādam nācās piedzīvot šādu situāciju.
Mūsu prioritāte ir atbalstīt komandu un veidot darba vidi, kurā valda savstarpēja cieņa un sadarbība, vienlaikus nodrošinot pozitīvu iepirkšanās pieredzi mūsu klientiem. Tas nozīmē, ka šādām situācijām mūsu veikalos nevajadzētu rasties.
Mēs varam apstiprināt, ka Jūsu minētā problēma ir atrisināta iekšēji pēc sarunām ar iesaistītajām pusēm," teikts "Pepco Press Office" vēstulē portālam Jauns.lv.