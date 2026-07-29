Šausminoša avārija Madonā: bez tiesībām braucošs jaunietis smagi traumē pie bagāžnieka stāvošu sievieti
Valsts policija aizturējusi vīrieti saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu, kas 24. jūlijā notika Madonā, Raiņa ielā. Negadījumā smagas traumas guva sieviete, kura atradās pie stāvēšanai novietotas automašīnas "Peugeot". Tiesa aizturētajam vīrietim piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu.
Sākotnējā informācija liecina, ka 2005. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Passat”, uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai “Peugeot”. Negadījuma brīdī pie automašīnas “Peugeot” bagāžas nodalījuma atradās sieviete. Trieciena rezultātā automašīna tika uzgrūsta sievietei, nodarot viņai smagas traumas. Cietusī tika nogādāta ārstniecības iestādē.
Ceļu satiksmes negadījumā cieta arī automašīnas “Volkswagen Passat” pasažieris, kuram tika sniegta medicīniskā palīdzība, taču hospitalizācija nebija nepieciešama.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka transportlīdzekļa vadītājs iepriekš vairākkārt nonācis Valsts policijas redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu lietošanu. Pēc negadījuma arī autovadītājs tika nogādāts ārstniecības iestādē. Jāpiebilst, ka transportlīdzekļa vadītājam bija spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un turpinās izmeklēšana, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus. Vakar, 28. jūlijā aizdomās turētais vīrietis tika aizturēts. Savukārt 29. jūlijā tiesa, izskatot Valsts policijas ierosinājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, to apmierināja un piemēroja personai drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.