Kaņiera ezerā ielaists aptuveni 21 000 līdaku mazuļu
Pašā vasaras pilnbriedā, 1. jūlijā, Kaņiera ezerā ielaists aptuveni 21 000 līdaku mazuļu.
Piedaloties Lapmežciema pagasta pārvaldes darbiniekiem, Valsts vides dienesta inspektoriem, sertificētam zivju atražošanas speciālistam un Lapmežciema Dienas centra bērniem, līdaku mazuļi ar laivām tika ievesti Kaņierī un ielaisti ezerā vairākās tam piemērotās vietās. Zivju mazuļu piegādi veica Zivju audzētava Rūja.
Zivju resursu papildināšana Kaņiera ezerā tiek veikta, lai veicinātu veselīgu un ilgtspējīgu ezera ekosistēmu. Līdakas kā plēsīgās zivis palīdz uzturēt dabisko līdzsvaru, regulējot sīkzivju populāciju un radot labvēlīgākus dzīves apstākļus citām zivju sugām. Tas mazina cilvēka un vides faktoru ietekmi uz zivju resursiem, vienlaikus saglabājot Kaņiera ezeru kā vērtīgu dabas un makšķerēšanas vietu.
Pēc pagājušās aukstās ziemas, kad Kaņiera ezers vietām caursala un zivīm neklājās viegli, jo īpaši svarīgi, ka varam papildināt ezera zivju krājumu, vienlaikus rūpējoties par ezera ekosistēmu. Ieguvēji no zivju mazuļu ielaišanas būs daudzie makšķernieki – kā vietējie, tā pagasta viesi, kuri apmeklē ezeru visos gadalaikos. Pastarpināti labumu gūs arī Kaņiera laivu bāze, apkaimes viesu namu īpašnieki un ēdinātāji.
Īpašs prieks, ka pasākumā piedalījās arī bērni no Lapmežciema Dienas centra. Jaunās paaudzes praktiskā līdzdarbošanās palīdz veidot izglītotu un saprotošu sabiedrību.
Projektu “Tukuma novada Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” (Nr. 26-00-S0ZF02-000037) īstenojusi Tukuma novada pašvaldības Lapmežciema pagasta pārvalde, saņemot Valsts zivju fonda finansiālu atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir 8639.40 EUR, no tām 7350.00 EUR finansēti no Valsts zivju fonda.