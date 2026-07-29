Dailes teātra sezonas atklāšana
Trešdien, 29. jūlijā, Dailes teātra kolektīvs pēc vasaras atpūtas atkal sanāca kopā uz tradicionālo kopsapulci un kopbildi, lai oficiāli pieteiktu ...
FOTO: smaidīgi, atpūtušies un gatavi darbam! Skatītāju iemīļotie aktieri pulcējas Dailes teātra jaunās sezonas atklāšanā
Trešdien, 29. jūlijā, Dailes teātra kolektīvs pēc vasaras atpūtas atkal sanāca kopā uz tradicionālo kopsapulci un kopbildi, lai oficiāli pieteiktu jauno, pēc kārtas jau 107. sezonu. Skatītājiem teātra durvis vērsies jau augusta vidū, solot grandiozus jauniestudējumus un starptautiskus pārsteigumus.
Oficiāli jaunā sezona skatītājiem sāksies 11. augustā, un tā tiks ievadīta ar vizuāli iespaidīgo un skatītāju iemīļoto izrādi "Meistars un Margarita". Teātra vadība norāda, ka šī būs pēdējā iespēja redzēt šo iestudējumu uz Dailes teātra skatuves.Uzreiz pēc tam, no 25. līdz 30. augustam, teātrī norisināsies vērienīgs starptautisks notikums – Baltijas teātru viesizrāžu skate. Tās laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs unikāla iespēja noskatīties labākos un pēdējā laikā skaļākos Lietuvas un Igaunijas teātru iestudējumus.
Rudens nāks ar intriģējošām pirmizrādēm
Dailes teātra vadītājs Juris Žagars un mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs kopsapulcē iezīmēja arī rudens plānus, kas solās būt žanriski ļoti daudzveidīgi: Lielajā zālē septembrī gaidāms intriģējošs jauniestudējums – satīrisks un ass "čakars divos cēlienos", kas ironizēs par mūsdienu sabiedrības aktualitātēm. Mazajā un Jaunajā zālē skatītājus sagaida dziļas psiholoģiskās drāmas un eksperimentāli projekti, kuros sevi apliecinās gan pieredzējuši režisori, gan jaunie talanti.
Kā ierasts, teātra kolektīvs pirmo tikšanās dienu noslēdza uz kāpnēm pie teātra ēkas Brīvības ielā, kur tika iemūžināta tradicionālā sezonas sākuma kopbilde, demonstrējot apņēmību un gatavību jaunajam darba cēlienam.