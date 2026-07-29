"Pitbull" fani neliekas mierā - plāno pulcēties Mežaparkā; policija brīdina par nepatikšanām
Pasaulslavenā repera "Pitbull" Rīgas koncerta atcelšana radījusi ne tikai milzīgu vilšanos fanu vidū, bet arī pamatīgas bažas drošības sargiem. Reaģējot uz sociālajos tīklos pamanīto rosību, Valsts policija izplatījusi brīdinājumu iedzīvotājiem.
Kā informē likumsargi, sociālajos tīklos un citās interneta platformās masveidā sākuši izplatīties pretlikumīgi aicinājumi cilvēkiem šovakar tik un tā pulcēties pie Mežaparka Lielās estrādes, kur bija plānots koncerts.
Valsts policija atgādina un uzsver, ka jebkāda veida publiskas pulcēšanās organizēšana un norise ir pieļaujama tikai un vienīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tai jābūt iepriekš saskaņotai pašvaldībā. Nesaskaņotas pulcēšanās rīkošana un dalība tajā ir aizliegta. Likumsargi brīdina: par normatīvo aktu prasību neievērošanu personām var tikt piemērota administratīvā atbildība.
Ielās būs pastiprināti policijas spēki
Lai nepieļautu haosu un likumpārkāpumus, policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotās un apšaubāmās aktivitātēs. Tā vietā, lai riskētu saņemt sodu, iedzīvotāji tiek aicināti ievērot sabiedrisko kārtību un brīvo vakaru izvēlēties pavadīt kādā no oficiālajām pilsētas izklaides vietām.
Jāņem vērā, ka drošības dienesti situāciju neuztver vieglprātīgi. Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju šovakar nodrošinās pastiprinātu sabiedriskās kārtības uzraudzību gan Mežaparka apkārtnē, gan Rīgas centrā, esot gatavi nekavējoties reaģēt uz jebkādiem incidentiem.