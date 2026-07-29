Gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz pat +28 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 14:45
Sinoptiķi paziņojuši, cik karsts laiks mūs sagaida ceturtdien
Ceturtdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11..+17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +23..+28 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs +17 grādi naktī un līdz +26 grādiem pēcpusdienā.