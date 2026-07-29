Liepājā sirsnīgā piemiņas brīdī atvadās no nežēlīgi nogalinātā pedagoga Normunda Vamža
Otrdienas, 28. jūlija, vakarā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) pagalmā pulcējās pedagoga Normunda Vamža kolēģi, audzēkņi, absolventi un citi cilvēki, kuri viņu pazina un vēlējās kopīgi pieminēt, vēsta LMMDV.
No baltām svecītēm skolas pagalmā tika izveidota sirds, simbolizējot sirsnību, ar kuru Normunds Vamzis paliks līdzcilvēku atmiņās.
"Tā viņš mums asociējas – ar sirsnību. Tas ir mūsu sirsnības brīdis viņam," piemiņas pasākumā sacīja viņa kolēģe Dace Rozenbaha.
Klātesošie pedagogu atcerējās kā smaidīgu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un uzticamu cilvēku, kurš vienmēr rūpējās par saviem audzēkņiem, atrada laiku uzklausīt, palīdzēt vai ar joku uzmundrināt grūtā brīdī.
Skolā uzsver, ka Normunds Vamzis nebija tikai pedagogs un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītājs. Daudziem viņš bija padomdevējs, draugs un cilvēks, kura klātbūtne radīja drošības un piederības sajūtu. Skola bija nozīmīga viņa dzīves daļa, savukārt viņš pats – neatņemama LMMDV saimes daļa.
Skolas telpās izveidots arī piemiņas stūrītis ar Normunda Vamža fotogrāfiju, kur ikviens var klusumā atvadīties un kavēties kopīgajās atmiņās.
LMMDV pateicas ikvienam, kurš piedalījās šajā klusajā un sirsnīgajā piemiņas brīdī, uzsverot, ka pedagoga ieguldījums, sirsnība un rūpes par audzēkņiem turpinās dzīvot cilvēkos, kurus viņš mācīja, atbalstīja un iedvesmoja.
Atvadīšanās no Normunda Vamža notiks 1. augustā plkst. 12.00 Rucavas kapos.
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