"Lūk, tas ir pretīgi!" Saimniece atklāj šokējošus skatus pēc indiešu studentu vizītes viesu namā
Kamēr publiskajā telpā plašu rezonansi izraisījis Latvijā dzīvojošā Indijas izcelsmes satura veidotāja Gokula komentārs par nupat aizvadītajiem Sabiles vīna svētkiem, kurā viņš pauž sašutumu un norāda, ka ir "vienkārši pretīgi redzēt, ka kaut kas šāds notiek Latvijā", kāda viesu nama saimniece nolēmusi parādīt medaļas otru pusi, atklājot, cik šausmīgā stāvoklī viņas viesu namu atstājuši pieci indiešu studenti.
Portāls Jauns.lv jau rakstīja, ka ikgadējie un tautā iemīļotie Sabiles vīna svētki šogad noslēgušies ar pamatīgu un rūgtu pēcgaršu. Svētku tradicionālais teatralizētais gājiens ir izsaucis plašu sašutuma vētru sociālajos tīklos, ārvalstniekiem un daļai vietējās sabiedrības norādot uz klaju rasismu un neiecietību. Savu sašutumu profilā "itsbygokul" emocionāli pauda arī Latvijā populārais Indijas izcelsmes satura veidotājs un TikTok influenceris Gokuls (Gokul M S), kurš atzina, ka redzētais viņu novedis teju līdz asarām.
Gokuls notikušo sauc par apkaunojošu un pretīgu, pieprasot saukt pie atbildības pasākuma organizatorus un aicinot sabiedrību dalīties ar šo informāciju, lai cīnītos pret diskrimināciju.
Tikmēr kāda viesu nama saimniece neslēpj savu sašutumu par to, kādā stāvoklī viņas izloloto īpašumu atstājuši pieci ārvalstu studenti no Jelgavas. "Es varu parādīt, kādā stāvoklī izskatījās mans viesu nams pēc tam, kad to "Airbnb" platformā rezervēja pieci indiešu studenti no Jelgavas. Rezervētājs Manjunath Bestha. Lūk, tas ir pretīgi. Un lai nebrīnās, kāpēc cilvēkiem rodas negatīvs priekšstats par viņu kultūru. Es labāk samaksāšu "Airbnb" sodu, nekā vēlreiz riskēšu uzņemt šīs tautības viesus," neslēpj īpašniece, pievienojot fotogrāfijas, kas runā pašas par sevi.
Fotogrāfijās redzama pilnībā aizsērējusi un ar netīrumiem piepildīta izlietne, kurā peld sadzīves atkritumi. Uz plīts atstāta panna un cepeškrāsns paplāte ar pamatīgi piedegušām ēdiena atliekām. Uz sienām un grīdām atstāti neidentificējami, brūni smērējumi un ēdiena atliekas, kas liecina par pilnīgu higiēnas un cieņas trūkumu pret svešu īpašumu. Arī tualetes telpa atstāta neapskaužamā stāvoklī.