Policija atklāj jaunas detaļas par šorīt Rīgā notikušo pakaļdzīšanos
Šorīt Rīgā notikusī pakaļdzīšanās, kas noslēdzās ar ceļu satiksmes negadījumu Sergeja Eizenšteina ielā, sākās pēc izsaukuma uz kādu degvielas uzpildes staciju, kur vīrietis uzvedās agresīvi un neadekvāti, informē Valsts policija.
Ap plkst. 6.00 Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu par agresīvu personu degvielas uzpildes stacijā. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka aizdomīgais vīrietis jau bija iekāpis baltā "Ford" automašīnā.
Policisti mēģināja noskaidrot situāciju, taču vadītājs uz jautājumiem nereaģēja un aizbrauca prom. Pašvaldības policija vairākkārt deva rīkojumu apturēt automašīnu, tomēr vadītājs tam nepakļāvās. Lai gan vienā brīdī viņš apstājās kādā ielā, no automašīnas neizkāpa un turpināja ignorēt policistu prasības.
Notikuma vietā tika izsaukti Valsts policijas papildspēki, taču arī pēc to ierašanās autovadītājs atsāka bēgšanu.
Pakaļdzīšanās laikā "Ford" vadītājs būtiski pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, aizķēra Valsts policijas dienesta automašīnu un turpināja bēgšanu. Drīz pēc tam viņš ietriecās priekšā braucošajā "Audi" automašīnā.
Negadījumā cieta gan bēgošais "Ford" vadītājs, gan "Audi" vadītājs. Abas personas ar traumām nogādātas ārstniecības iestādē.
Sākotnējā pārbaudē "Ford" vadītājam alkohola reibums netika konstatēts, tomēr viņam tiks veiktas analīzes, lai noskaidrotu iespējamu narkotisko vielu ietekmi.
Valsts policija par abiem ceļu satiksmes negadījumiem sākusi administratīvā pārkāpuma procesus, bet par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli sākts kriminālprocess. Policija turpina izmeklēt visus notikušā apstākļus.
Likumsargi atklāj arī vēl vienu negaidītu detaļu – pēc negadījuma automašīnā "Audi" tika atrasti desmit cigarešu bloki bez Latvijas akcīzes markām. Par šo pārkāpumu sākts atsevišķs administratīvā pārkāpuma process.
Jau ziņots, ka no rīta Sergeja Eizenšteina ielā aculiecinieki novēroja policijas pakaļdzīšanos. Kā iepriekš vēstīja "Sadursme", bēgošais baltās krāsas "Ford" pēc sadursmes ar citu automašīnu nobrauca no brauktuves un apstājās kokos.