Pastāv vēl iespēja, ka Pitbull koncertu varētu pārcelt
Patlaban vēl pastāv iespēja, ka atcelto amerikāņu repera "Pitbull" koncertu, kas bija paredzēts trešdien Mežaparka Lielajā estrādē, varētu pārcelt, trešdien pēc tikšanās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) un pasākuma organizatoriem norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
"Patlaban, runājot ar organizatoriem, vēl pastāv iespēja, ka koncerts tiks pārcelts. Tas, ka tas nenotiks tagad, ir pilnīgi skaidrs," uzsvēra ministrs.
Valainis norādīja, ka patērētājiem ir divas iespējas - atbilstoši likumam koncerta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt biļešu atmaksu 14 dienu laikā kopš koncerta atcelšanas dienas vai pagaidīt organizatoru potenciālos paziņojumus par pārcelto koncertu, kurā būs derīgas līdzšinējās biļetes.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka PTAC sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas ir sniedzis pakalpojumu, kā arī patlaban komunikācija esot pozitīva un viss notiek atbilstoši likumam.
PTAC iepriekš informēja, ka patērētājiem ir jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētājiem vispirms rakstveidā ir jāvēršas pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtībā.
Otrdienas, 28. jūlija, vakarā tika izziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts ir atcelts.
Pēc koncerta organizatoru skaidrotā, koncerta atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā". "Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
Mežaparka Lielajā estrādē trešdien bija paredzēts "Pitbull" jaunās turnejas "I'm Back" koncerts.
"Pitbull" kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp "Give Me Everything", "Timber", "International Love" un "Fireball".
"Pitbull" karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa "Gipsy Kings", Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.