Krievija starptautiskā meklēšanā izsludinājusi "Telegram" dibinātāju Durovu. Ko viņš sagrēkojis?
Krievijas Federālais drošības dienests trešdien starptautiskā meklēšanā izsludinājis saziņas platformas "Telegram" dibinātāju un vadītāju Pāvelu Durovu. Maskava viņu apsūdz "līdzdalībā terorismā", savukārt Durovs uzskata, ka aiz tā visa stāv politiski motīvi.
Krievijas varasiestādes apgalvo, ka "Telegram" nav pietiekami ierobežojis kanālus, tērzētavas un robotprogrammas jeb botus, ko, pēc Maskavas domām, izmanto Ukrainas specdienesti un organizācijas, ko Krievija dēvē par ekstrēmistiskām. Krievijas Federālais drošības dienests apgalvo, ka "Telegram" izmantots teroraktu plānošanai un kiberuzbrukumiem Krievijā.
Vienlaikus Krievijas Izmeklēšanas komiteja paziņojusi, ka izmeklē lietas, kurās pusaudži, iespējams, vervēti sabotāžai un terorismam, izmantojot "Telegram" čatbotu "Dayvinchik/Leo".
Durovs apsūdzības noraidījis, norādot, ka tās ir politiski motivētas. Savā ierakstā platformā "Telegram" viņš paudis viedokli, ka Krievijas varasiestādes meklē ieganstu, lai vēl vairāk ierobežotu piekļuvi platformai valstī.
41 gadu vecais uzņēmējs jau vairākus gadus dzīvo ārpus Krievijas un ir Francijas un Apvienoto Arābu Emirātu pilsonis. Viņš ilgstoši konfliktējis ar Kremli, kas centies panākt lielāku kontroli pār internetu un piekļuvi lietotāju datiem.
"Telegram" ir viena no populārākajām saziņas platformām Krievijā ar desmitiem miljonu lietotāju. No 2018. līdz 2020. gadam tā valstī bija bloķēta, tomēr aizliegums vēlāk tika atcelts, nesniedzot detalizētu skaidrojumu.