Jelgavā veiktas izmaiņas transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas kārtībā
Pēc Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumiem Jelgavā veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā – noteikti jauni apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi, informē Jelgavas pašvaldība.
Izmaiņas transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas kārtībā:
Viskaļu ielā posmā no Lāču ielas līdz Lietuvas šosejai (DUS “Virši” pusē) ieviests transportlīdzekļu apstāšanās aizliegums.
Meiju ceļa posmā gar nekustamo īpašumu Meiju ceļā 6 uzstādītas ceļa zīmes, kas nosaka transportlīdzekļu novietošanas kārtību stāvvietā. Savukārt Meiju ceļa 4A stāvlaukuma lielākajā daļā atcelts stāvēšanas laika ierobežojums.
Vecpilsētas ielā pie ēkas Vecpilsētas ielā 2 četrās stāvvietās darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 transportlīdzekļus atļauts novietot tikai ar Jelgavas reģionālā tūrisma centra atļaujām. Pārējā laikā stāvvietas pieejamas bez ierobežojuma.
Stāvlaukuma daļā pie Paula Lejiņa ielas 4 darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00 transportlīdzekļu stāvēšana atļauta līdz divām stundām, bet pārējā laikā – bez ierobežojuma.
Krišjāņa Barona ielā posmā no Pasta ielas līdz Uzvaras ielai no plkst. 13.00 līdz 22.00 transportlīdzekļu stāvēšana atļauta līdz trim stundām, bet pārējā laikā – bez ierobežojuma. Pie Pasta ielas krustojuma paplašināta stāvēšanas aizlieguma zona, lai uzlabotu gājēju pārejas pārskatāmību.
Satiksmes drošības uzlabojumi:
Jāņa ielas posmā no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam uzstādīti divi saliekamie ātrumvaļņi un noteikts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 20 km/h.
Aspazijas ielā posmā no Asteru ielas līdz autobusa pieturai “Asteru iela” (izglītības iestādes pusē) darba dienās no plkst. 7.00 līdz 9.00 un no plkst. 17.00 līdz 19.00 transportlīdzekļu stāvēšana atļauta līdz 30 minūtēm. Pārējā laikā stāvēšana atļauta bez ierobežojuma. Pie Asteru ielas gājēju pārejas paplašināta stāvēšanas aizlieguma zona, lai uzlabotu gājēju drošību.
Izmaiņas ielu uzkopšanas nodrošināšanai:
Dambja ielā posmā no Dambja ielas 2 līdz Egas ielai paralēlajās stāvvietās noteikts apstāšanās aizliegums darba dienās katra mēneša 3. un 15. datumā no plkst. 9.00 līdz 15.00, lai nodrošinātu ielas uzkopšanas darbus.
Jāņa ielas posmā no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam nepāra māju numuru pusē mainīts ielas tīrīšanas laiks – turpmāk tas noteikts darba dienās katra mēneša 7. un 19. datumā no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Aicinām autovadītājus pievērst uzmanību uzstādītajām ceļa zīmēm un ievērot jauno transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas kārtību. Veiktās izmaiņas palīdzēs uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt efektīvāku ielu uzturēšanu un ērtāku stāvvietu izmantošanu.