CERT.LV brīdina par jaunu krāpniecības metodi - par upuri kļūt ir ļoti vienkārši
Krāpnieki arvien biežāk izmanto sociālās inženierijas paņēmienus, lai panāktu, ka lietotāji paši atver durvis kibernoziedzniekiem. Viena no krāpniecības metodēm, kas CERT.LV ieskatā kļūst arvien izplatītāka, ir “ClickFix”.
Kibernoziedznieki nepārtraukti meklē arvien jaunus veidus, kā piekļūt cilvēku ierīcēm un izvilināt sensitīvu informāciju. Līdzās pikšķerēšanas e-pastiem un viltus īsziņām arvien biežāk tiek izmantota arī salīdzinoši jauna krāpšanas metode “ClickFix”, par ko brīdina kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV.
“Vienlaikus arvien izplatītāki kļūst izsmalcināti sociālās inženierijas paņēmieni, piemēram, “ClickFix”, kuros lietotājs tiek pārliecināts pats aktivizēt ļaunatūru savā ierīcē,” skaidro CERT.LV vecākā komunikācijas speciāliste Alise Gubene.
“ClickFix” ir sociālās inženierijas paņēmiens, kurā krāpnieki panāk, ka lietotājs pats savā datorā aktivizē ļaunatūru. Atšķirībā no tradicionālām kiberuzbrukumu metodēm, šeit nav nepieciešams uzlauzt sistēmu. Pietiek tikai pārliecināt cilvēku izpildīt šķietami nevainīgu darbību.
Krāpnieki parasti izveido vietni vai uznirstošu paziņojumu, kurā tiek apgalvots, ka datorā radusies kāda tehniska problēma. Lietotājam tiek piedāvāts to “novērst”, izpildot dažas vienkāršas darbības, piemēram, nokopējot un ievadot noteiktu komandu vai apstiprinot kādu darbību. Patiesībā šādi tiek palaista ļaunatūra, kas dod iespēju kibernoziedzniekiem piekļūt datoram un nozagt tajā glabātos datus.
Kiberdrošības eksperti aicina būt īpaši piesardzīgiem, ja tīmekļvietne pēkšņi mudina steidzami kaut ko labot vai izpildīt tehniskas darbības, kuru nozīme nav saprotama. Jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad tiek lūgts kopēt komandas, atvērt sistēmas rīkus vai lejupielādēt nezināmas programmas. Drošākā rīcība šādās situācijās ir aizvērt aizdomīgo lapu un neizpildīt tajā sniegtos norādījumus. Ja rodas šaubas, labāk konsultēties ar uzticamu IT speciālistu.