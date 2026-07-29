No septembra transportlīdzekļu vadītāja apliecības Latvijā un Ukrainā varēs apmainīt bez eksāmenu kārtošanas
No 2. septembra stāsies spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transportlīdzekļu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāja apliecības pret otras valsts vadītāja apliecību bez transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu kārtošanas, informēja Satiksmes ministrija (SM).
Līgums tika parakstīts 24. aprīlī Kijivā Latvijas-Ukrainas sadarbības komisijas plenārsēdes laikā. Līguma mērķis ir veicināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēji atzītu pieeju vadītāja apliecību apmaiņai personām, kuras pārceļas uz dzīvi vai ilgstoši uzturas otrā valstī.
Par vadītāja apliecību apmaiņu Latvijā atbildīgā institūcija ir Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Lai veiktu Ukrainā izdotas vadītāja apliecības apmaiņu pret Latvijas vadītāja apliecību, personai būs jāierodas klātienē jebkurā CSDD reģionālajā klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un apmaināmo vadītāja apliecību.
Pirms apliecības apmaiņas personai ir jāveic transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude. Informāciju par veselības pārbaudes rezultātiem CSDD saņems elektroniski no ārstniecības iestādēm.
Pēc dokumentu pārbaudes CSDD veiks vadītāja apliecības derīguma pārbaudi un izsniegs Latvijas vadītāja apliecību ar tādām pašām transportlīdzekļu vadīšanas kategorijām, kādas norādītas Ukrainas vadītāja apliecībā. Apmaiņa notiks bez teorētisko vai praktisko eksāmenu kārtošanas.
Līgums nosaka arī vadītāja apliecību apmaiņas kārtību un personas datu apmaiņas principus starp abu valstu kompetentajām institūcijām.