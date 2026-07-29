Jelgavā turpinās skolēnu uzņemšana divās vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs
Jelgavā turpinās audzēkņu uzņemšana vidusskolu 10. klasēs, kur brīvas vietas palikušas vēl divās pilsētas izglītības iestādēs, kā arī vairākās profesionālās izglītības iestādēs.
Kā informē pašvaldībā, šobrīd brīvas vietas 10. klasē vēl ir pieejamas Jelgavas 4. vidusskolā un Jelgavas 5. vidusskolā. Pārējās pilsētas vidusskolās – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā – 10. klases jau ir nokomplektētas atbilstoši apstiprinātajam uzņemamo izglītojamo skaitam. Kopumā Jelgavas valstspilsētas vidusskolu 10. klasēs jaunajā mācību gadā uzņemti 426 izglītojamie.
Jauniešiem, kuri pēc pamatskolas vai vidusskolas absolvēšanas vēlas apgūt arodu, turpinās uzņemšana arī Jelgavas profesionālās izglītības iestādēs. Jelgavas Amatu vidusskola katru darbdienu pieņem dokumentus vairāk nekā desmit profesionālās izglītības programmās jauniešiem pēc 7., 8., 9. un 12. klases, kā arī pieaugušajiem. Izglītības iestādē iespējams iegūt programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāja, mazumtirdzniecības komercdarbinieka, tērpu izgatavošanas un stila speciālista, konditora, pavāra, friziera, montāžas darbu atslēdznieka, virtuves darbinieka, šuvēja palīga, tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālista, vizāžista un metinātāja kvalifikāciju.
Tikmēr Jelgavas tehnikumā līdz 14. augustam norisinās uzņemšanas otrā kārta. Šeit audzēkņus uzņem mēbeļu galdnieka, mērniecības tehniķa, viesmīļa, apdares darbu tehniķa un datorsistēmu tehniķa profesionālās izglītības programmās.
Savukārt topošos mūziķus jaunajā mācību gadā gaida Jelgavas Mūzikas vidusskola, kur 3. un 4. augustā paredzēta papildu uzņemšana profesionālās vidējās izglītības programmās. Interesenti aicināti apgūt taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēli, diriģēšanu, vokālo mūziku, kā arī džeza un populārās mūzikas programmas. Uzņemšana notiks, kārtojot iestājpārbaudījumus, kuriem iepriekš jāpiesakās elektroniski skolas tīmekļvietnē.
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, nepieciešamajiem dokumentiem un termiņiem ir pieejama attiecīgo izglītības iestāžu mājaslapās.