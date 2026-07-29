Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus neizmantot Kalnciema dīķi
Jelgavas novada pašvaldība, reaģējot uz sociālajos tīklos publicēto un no iedzīvotājiem saņemto informāciju par piesārņojumu Kalnciema dīķī, uzsākusi darbu pie situācijas izpētes un nepieciešamo analīžu veikšanas, lai iespējami operatīvi novērstu risku iedzīvotāju drošībai un veselībai.
Pašvaldība pie ūdenstilpnes ir izvietojusi brīdinājuma zīmes un aicina iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus – neuzturēties ūdens tuvumā, kā arī pieskatīt mājdzīvniekus, nepieļaujot to nokļūšanu dīķī.
Pašvaldības speciālisti, operatīvi reaģējot uz saņemto informāciju, ir paņēmuši ūdens analīzes, paralēli tiek veikts situācijas monitorings un aktīva komunikācija ar jomas ekspertiem, tuvākajā laikā pašvaldība veiks kontroles rakumu dīķa pamatnes izpētei.
Pirmreizējā informācija liecina, ka piesārņojumu radījuši dīķī iebērtie būvgruži, taču precīzāka informācija par piesārņojuma apmēru un rīcību tā seku likvidēšanā būs pieejama pēc analīžu rezultātu saņemšanas, nepieciešamības gadījumā iesaistot atbildīgās institūcijas. Kamēr nav saņemti analīžu rezultāti un atbildīgo dienestu apstiprinājums, ka piesārņojums nav cilvēka veselībai un drošībai bīstams, aicinām iedzīvotājus Kalnciema dīķi kā peldvietu neizmantot.