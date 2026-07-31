Uz brīdi aizmirst kara šausmas....Saulkrastu novadā uzņem bojāgājušo Ukrainas policistu bērnus
Atbalstot Ukrainu un Ukrainas Nacionālo policiju cīņā pret Krievijas īstenoto karu Ukrainā, Latvijas Valsts policija Saulkrastu novadā organizē nometni 28 Ukrainas Nacionālās policijas darbinieku bērniem, kuru vecāki ir cietuši vai gājuši bojā karadarbības rezultātā, informē Saulkrastu novada pašvaldība.
Nometne tika atklāta Murjāņu Sporta ģimnāzijā, kur bērni uzturēsies divas nedēļas. Atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunāja Ukrainas vēstnieka Latvijā pienākumu izpildītāja Katerina Pasinčuka, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks, Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Armands Augustāns, Murjāņu Sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. Pasākumā piedalījās arī Valsts policijas kapelāns un Ukrainas militārpersonu kapelāns Latvijā.
Uzrunājot bērnus, domes priekšsēdētājs Normunds Līcis norādīja, ka savas dienas Latvijā viņi pavadīs vissaulainākajā Latvijas novadā, un tie ir Saulkrasti. Līdz 9. augustam bērniem paredzēta plaša un daudzveidīga programma. Viņi iepazīs Latviju, piedalīsies dažādās ekskursijās un aktivitātēs, kā arī uzzinās vairāk par Latvijas Valsts policijas darbu. Lai gan aktivitāšu programma aptver dažādas Latvijas vietas, vienu dienu bērni pavadīs arī Saulkrastu pilsētā, iepazīstot mūsu pilsētu, apkārtni un piekrasti.