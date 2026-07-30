Zelta kāzas Saulkrastos: Modris un Ināra pēc 50 kopdzīves gadiem no jauna saka viens otram "jā"
Aizvadītajā nedēļas nogalē Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā norisinājās īpašs un sirsnīgs notikums. Savu mīlestību un pirms 50 gadiem teikto jāvārdu no jauna apliecināja Modris un Ināra Brieži, informē Saulkrastu novada dome.
Viņu kopīgais stāsts aizsākās darbavietā, remontējot traktorus. Abi kļuva par labiem sarunu biedriem, bet jau pēc gada nolēma precēties. 1976. gada 26. martā Rīgas rajona Pabažu ciema izpildkomitejā tika reģistrēta viņu laulība.
Ināra visu darba mūžu strādājusi par pavāri gan savulaik slavenajā restorānā “Sēnīte”, gan pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” Lojā. Savukārt Modris strādājis par traktoristu un galdniecībā. Šobrīd abi ir pensionāri un bauda šā dzīves posma sniegtās iespējas.
Piecdesmit kopdzīves gados ģimenē izauguši pieci bērni, un šobrīd pāri priecē arī astoņi mazbērni. Īpašs ir ģimenes devums Latvijas sportā. Modris un Ināra izaudzinājuši meitu, olimpieti Aivu Aparjodi, savukārt viņu mazbērni Kendija un Kristers Aparjodi godam nes Latvijas vārdu pasaulē kamaniņu sportā. Arī abi mazbērni ir olimpieši.
Svinīgajā Zelta kāzu ceremonijā ģimenes un viesu klātbūtnē jubilāri vēlreiz apliecināja savu mīlestību un gatavību arī turpmāk būt viens otram līdzās. Ceremoniju zālē bija izvietotas fotogrāfijas, kas atspoguļoja pāra kopīgo dzīves gājumu un ģimenei nozīmīgākos mirkļus.
Jautāta par 50 gadus ilgas kopdzīves noslēpumu, Ināra atzīst, ka dzīvē ir gājis visādi, tomēr galvenais vienmēr bijis turēties kopā. Viņa neiesaka pārsteidzīgi pieņemt lēmumu par šķiršanos, jo arī grūtākie brīži ir pārvarami. Ināra saka, ka ir ļoti pateicīga Dievam par savu dzīvesbiedru. Viņa sevi raksturo kā strauju un enerģisku, savukārt Modris ir mierīgāks, klusāks un ļoti pieņemošs. Tieši abu atšķirīgie raksturi ģimenē radījuši labu līdzsvaru un palīdzējuši saglabāt saticību daudzu gadu garumā.
Šādu svinīgu laulības jubilejas ceremoniju iespējams pieteikt Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā. Tās vadītāja Gita Pētersone stāsta, ka nodaļas darbinieki īpaši pārdomā katras ceremonijas norisi, jo svinīgajā brīdī ir svarīgi atspoguļot pāra unikālo kopdzīves stāstu.
Saulkrastu novada pašvaldība Zelta pāri jubilejā sveica ar kuplu hortenzijas stādu, svētku kliņģeri un īpašu Zelta kāzu goda rakstu ar sirsnīgu novēlējumu, vēlot Modrim un Inārai stipru veselību, saticību un vēl daudz skaistu, mīlestības piepildītu gadu kopā!