Rīgā notiek starptautiskas kinologu mācības
Rīdzinieki un pilsētas viesi dažviet var pamanīt neparastu skatu – dienesta suņus, kas rūpīgi pārbauda publiskās vietas.
FOTO: dienesta suņi pārmeklē Gaismas pili un dzelzceļa apkārtni: Rīgā sākušās īpašas militārās mācības
Šonedēļ rīdzinieki un pilsētas viesi dažviet var pamanīt neparastu skatu – dienesta suņus, kas rūpīgi pārbauda publiskās vietas. Kinologu četrkājainie palīgi izstaigā Latvijas Nacionālās bibliotēkas gaiteņus, dzelzceļa pieturas “Depo” apkārtni un citus galvaspilsētas infrastruktūras objektus.
No 27. līdz 31. jūlijam Rīgā norisinās starptautiskas kinologu un dienesta suņu militārās mācības sprāgstvielu meklēšanā. Tajās piedalās piecu valstu kinologi un dienesta suņi, kā arī sabiedroto karavīri.
Mācības organizē Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, un to mērķis ir pilnveidot speciālistu spējas atklāt sprāgstvielas reālistiskos apstākļos.
Treniņos suņi tiek pārbaudīti vietās, kur ikdienā uzturas liels skaits cilvēku – sabiedriskās ēkās, transporta infrastruktūras objektos un citās nozīmīgās vietās. Šādas mācības palīdz kinologiem un viņu dienesta suņiem labāk sagatavoties situācijām, kad nepieciešama ātra un precīza bīstamu vielu atklāšana.