Saulkrastu meistares ar unikāliem darbiem pārsteigs Vidzemi
Saulkrastu lietišķās mākslas studijas "Krustaines" un audēju kopas "Kodaļa" meistares augustā ar saviem darbiem piedalīsies vairākās mākslas un amatniecības izstādēs Smiltenē, Madonā un Sēļu muižā, informē Saulkrastu novada dome.
Ikgadējā Vidzemes studiju mākslas un amatniecības izstādē "Melodiju raksti", kas norisināsies Smiltenes novada muzejā Mēru muižā, katram pieteiktajam darbam īpaši piemeklēta kāda populāra melodija, lai tas organiski iekļautos izstādes konceptā.
Šajā izstādē būs apskatāmas audēju kopas "Kodaļa" dalībnieču Solveigas Zandes, Aijas Kalvišas un Asnates Grēves austās šalles, kuras pavadīs Raimonda Paula "Zilā dziesma". Savukārt lietišķās mākslas studijas "Krustaines" pārstāves Daces Ūdres tamborēto "ziedu segu" papildinās grupas "Pērkons" "Dziesma par sapumpurotu zaru", bet Maijas Gailītes tamborējumu – Andreja Lihtenberga "Ai, jūs, rudzi!". Ekspozīcijā būs skatāms arī Virgīnijas Sīmansones Saulkrastu pludmales toņos veidotais "Jūrmalas mētelis", kura noskaņu pastiprinās Ritas Trences un Paula izpildītā "Pie jūras dzīve mana". Izstādes atklāšana Mēru muižā notiks 15. augustā plkst. 16.00, un tā būs apskatāma līdz 10. oktobrim.
Vienlaikus Madonas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē 8. augustā plkst. 11.30 tiks atklāta izstāde "No cilpiņas līdz meistardarbam". Tajā Saulkrastu novadu pārstāvēs studijas "Krustaines" rokdarbnieces Ainas Karpas tamborētā, baltā un smalkā somiņa.
Tāpat no 8. augusta Sēļu muižas Zaļajā zālē apmeklētājiem būs pieejama keramikas un tekstiliju izstāde "Saspēle", ko kopīgi radījušas Saulkrastu audēju kopas "Kodaļa" un tradicionālās kultūras un amatniecības centra "Irga" tautas lietišķās mākslas studijas "Māra" dalībnieces.