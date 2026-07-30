Mājas kafejnīcu dienas Ādažu novadā norisināsies 12. un 13. septembrī.
Novadu ziņas
Šodien 09:21
Vai esi gatavs rudenīgam garšu piedzīvojumam? Ādažu novadā septembra vidū norisināsies "Mājas kafejnīcu dienas"
Ādažu novadā šogad 12. un 13. septembrī norisināsies "Mājas kafejnīcu dienas", piedāvājot apmeklētājiem viesoties 14 vietējās saimniecībās.
Kā informē pasākuma rīkotāji, Ādažu novada saimnieki aicinās viesus savās sētās un pagalmos, lai piedāvātu baudīt rudenīgas garšas, īpaši sarūpētus ēdienus un dažādas izklaides programmas.
Šogad dalībai pasākumā reģistrētas 14 mājas kafejnīcas – "Ā...daži itāļi", "Garupes gardumi", "Hortenzijas dārza gardumi", "Laivu māja", "MK'S Candies and frozen sweets", "Krupja nēģi", "Pērkonu cepļa maģija", "SUP'erīga maltīte", "Gulbju ielas dārzs", "Tuffatriche art", "Ceļmalas loms", "Mājas kafejnīca "Bērzi"", "Stiklnīca Zars" un "Ķiršu dārzs".
Detalizētas ēdienkartes, īpašie piedāvājumi un informācija par galdiņu rezervācijām apmeklētājiem drīzumā būs pieejama "Mājas kafejnīcu dienu" oficiālajā tīmekļvietnē "majaskafejnicas.lv".