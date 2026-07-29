Salacgrīvā un Rūjienā apzog pašapkalpošanās automazgātavu termināļus.
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Šodien 11:17
Salacgrīvā un Rūjienā sabojā un apzog pašapkalpošanās automazgātavu termināļus; policija sākusi izmeklēšanu
Šonedēļ Vidzemē pašapkalpošanās automazgātuvēs sabojāti divi maksājumu termināli un vienā no tiem nozagta nauda, informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Vaskāne.
Pirmdien, 27. jūlijā, ap plkst. 10.30 Limbažu novada Salacgrīvā, Vidzemes ielā, pašapkalpošanās automazgātuvē nenoskaidrotas personas sabojāja maksājumu termināli, taču nauda netika nozagta. Policija par notikušo sākusi kriminālprocesu.
Savukārt pagājušajā naktī ap plkst. 1.30 Valmieras novada Rūjienā no pašapkalpošanās automazgātavas, uzlaužot mazgātavas maksājumu termināli, nozagta nauda. Par notikušo sākts kriminālprocess. Tiek skaidroti notikušā apstākļi un materiālo zaudējumu apmērs.
Vaskāne informē, ka pašlaik abos gadījumos notiek izmeklēšana. Izmeklēšanas laikā tiks pārbaudīti visi apstākļi, tostarp vērtēts, vai starp šiem notikumiem pastāv saistība.