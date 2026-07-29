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Šodien 11:11
Spēlfilmas uzņemšanas dēļ augusta sākumā Gaujā ierobežos ūdens transporta satiksmi
Spēlfilmas "Sidrabbalts" uzņemšanas un nēģu zvejas sezonas sākuma dēļ augusta pirmajā nedēļā Gaujas lejtecē būs ierobežota ūdens transportlīdzekļu satiksme.
Kā informē Ādažu novada dome, 3., 4., 5. un 7. augustā no plkst. 14.15 līdz 22.15 Gaujas posmā no salas līdz ietekai jūrā tiks ierobežota ūdens transportlīdzekļu kustība un veikta tās kontrole. Filmēšanas darbi norisināsies Carnikavā, dabas parkā “Piejūra”, Gaujas kreisajā krastā. Ūdens transportlīdzekļu vadītāji aicināti ievērot izvietotās norādes un nepieciešamības gadījumā apstādināt peldlīdzekli.
Spēlfilmu pēc igauņu rakstnieka un politiķa Lennarta Meri grāmatas “Hõbevalge” motīviem veido kompānija “Air Productions” sadarbībā ar “Three Brothers”.
Vienlaikus laivotājiem jāņem vērā, ka 1. augustā oficiāli sākas nēģu zvejas sezona, kuras laikā upē tiks izvietoti murdi, tādējādi radot papildu pārvietošanās ierobežojumus.