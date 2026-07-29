Turpinās izmeklēšana par Austrumu slimnīcā notikušo nelaimes gadījumu, kurā gāja bojā darbiniece
Valsts darba inspekcija (VDI), izmeklējot Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) notikušo nelaimes gadījumu, kad durvīs nāvējoši tika iespiesta darbiniece, vēl gaida iepriekš nozīmētās ekspertīzes rezultātus durvīm, informēja VDI pārstāvis Dainis Deigelis.
Inspekcijā norāda, ka nelaimes gadījuma izmeklēšana joprojām turpinās.
Pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas tas tiks izvērtēts kopā ar pārējiem izmeklēšanas laikā iegūtajiem pierādījumiem, lai varētu izdarīt secinājumus par nelaimes gadījuma apstākļiem un cēloņiem, atzīmē VDI.
Ņemot vērā, ka izmeklēšana vēl nav pabeigta, plašāku informāciju un secinājumus VDI varēs sniegt pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas un visu izmeklēšanas darbību pabeigšanas.
Jau vēstīts, ka saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi.
Kā noskaidrojusi Latvijas Televīzija, RAKUS darbiniece tikusi iespiesta durvīs Radioloģijas nodaļā, kur neesot nostrādājušas drošības sistēmas.
RAKUS iepriekš norādīja, ka, atsaucoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī iesaistītās personas un viņas ģimenes locekļu tiesībām uz privātumu, plašāku informāciju par notikušo nesniedz.