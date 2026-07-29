Policijas pakaļdzīšanās Rīgā beidzas ar avāriju.
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Šodien 10:38
VIDEO: policijas pakaļdzīšanās Rīgā beidzas ar avāriju - bēgošais auto ielido kokos
Šorīt Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā, notikusi policijas pakaļdzīšanās, kas noslēgusies ar ceļu satiksmes negadījumu, vēsta "Sadursme".
Pēc aculiecinieku stāstītā, policijas darbinieki vajājuši baltas krāsas "Ford" markas automašīnu. Bēgot no likumsargiem, transportlīdzekļa vadītājs ietriecies citā automašīnā, pēc tam nobraucis no brauktuves un apstājies kokos.
Pašlaik oficiāla informācija par negadījuma apstākļiem, iespējamiem cietušajiem, kā arī to, vai kādas personas ir aizturētas, nav pieejama.