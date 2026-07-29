PTAC: patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto Pitbull koncertu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atgādina, ka patērētājiem, kuri iegādājušies biļetes uz atcelto mūziķa Pitbull koncertu, kas bija paredzēts 2026. gada 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, ir tiesības saņemt atpakaļ par biļetēm samaksāto naudu.
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, pasākuma atcelšanas gadījumā patērētājam ir tiesības saņemt biļetes vērtības atmaksu.
Naudas atmaksa veicama ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas dienas.
PTAC aicina patērētājus sekot līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, kā arī saglabāt ar biļetes iegādi saistītos dokumentus un maksājuma apliecinājumus.
Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētāji vispirms aicināti rakstveidā vērsties pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtībā.
PTAC rūpīgi sekos līdzi tam, lai tiktu ievērotas patērētāju tiesības. Lai uzzinātu aktuālāko informāciju, aicinām patērētājus sekot līdzi PTAC publiski sniegtajai informācijai.
"Pasākuma atcelšana rada neērtības un vilšanos tūkstošiem cilvēku, tomēr patērētāju tiesības šādās situācijās ir skaidri aizsargātas. Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ par biļeti samaksāto naudu. Aicinām rūpīgi sekot organizatora sniegtajai informācijai un nepieciešamības gadījumā izmantot likumā paredzētās tiesību aizsardzības iespējas," uzver PTAC direktore Zaiga Liepiņa.